A luglio nuovo decreto per lavoratori e imprese: i contenuti. Le opposizioni sul piede di guerra

In una burrascosa seduta di commissione Bilancio alla Camera, con tanto di espulsioni "per proteste" di alcuni deputati d'opposizione seguite da una raffica di interruzioni dei lavori, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha tracciato le linee del prossimo decreto, annunciato per la metà di luglio, dopo un ulteriore scostamento di bilancio (il terzo) che il governo intende chiedere al Parlamento. L'obiettivo, ha spiegato Gualtieri è, "prolungare e garantire gli interventi per lavoratori e imprese contenute nel Dl Rilancio", ma anche prevederne di nuovi. Stavolta, però, il sì delle opposizioni al nuovo deficit non è scontato: "Forza Italia non voterà un terzo scostamento a scatola chiusa", ha detto la capogruppo di FI alla Camera, Mariastella Gelmini.

Il perimetro

Il ministro ha spiegato che iI perimetro del decreto e le dimensioni del nuovo scostamento sono ancora da definire. Ma le nuove misure conterranno anche "un doveroso ristoro ai comuni" per le mancate entrate fiscali. A sostegno dei lavoratori ci saranno ammortizzatori sociali e cassa integrazione. Il governo intende anche "intervenire per diluire maggiormente" la proroga - da settembre a dicembre - "già varata sugli adempimenti fiscali delle imprese di alcune filiere" particolarmente colpite dalla pandemia.

Il ministro era stato chiamato per dettare la linea delle modifiche da apportare al Dl Rilancio, all'esame della Commissione: ha parlato della possibilità di estendere alle seconde case le detrazioni al 110% e di intervenire a sostegno delle scuole paritarie. Per il momento, comunque, la ricerca di un accordo sugli 800 milioni ancora disponibili procede a passo lento. Il provvedimento doveva arrivare in Aula alla Camera in queste ore, invece è impantanato in commissione Bilancio. E anche la seconda data, individuata per il 29 giugno, è saltata.

Il ministro dell'Economia Gualtieri (Ansa)

Se ne parla a luglio

Se ne riparla il 2 o il 3 luglio. Il testo è corposo, 266 articoli, e vale 55 miliardi, quasi due manovre. Ma i tempi stringono: il via libera definitivo deve arrivare entro il 18 luglio e manca pure il passaggio al Senato. Per questo, a Montecitorio verrà quasi sicuramente posta la fiducia. Finora l'unica modifica (quasi certa) all'orizzonte è quella proposta dal governo per accorpare al Dl Rilancio il decreto con cui viene permesso alle aziende in crisi per il Covid di anticipare subito le 4 settimane di cassa integrazione inizialmente riservate all'autunno. Con lo stesso emendamento, l'Esecutivo ha provato anche a placare le polemiche dell'opposizione sui cosiddetti "superpoteri" che il Dl Rilancio attribuisce al ministro dell'Economia. In pratica, il testo originale prevede che, per attuare le misure del Dl Rilancio, il Tesoro possa apportare variazioni al bilancio senza passare dal Parlamento, seppur col vincolo di mantenere invariato il saldo finale. Ora il governo prova a cambiare il tiro, prevedendo che il ministero trasmetta la sua proposta di variazione di bilancio alle commissioni parlamentari, affinché possano esprimere un parere.

L'opposizione sul piede di guerra

L'opposizione resta comunque sul piede di guerra e minaccia il ricorso alla Corte costituzionale. "Con la scusa dell'emergenza sanitaria - ha detto il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai - questo Governo si abbandona indisturbato ad una preoccupante deriva antiparlamentare". Anche nella maggioranza c'è chi non è convinto del tutto: "Valutiamo se questa importante novità sia sufficiente o se abbisogni di ulteriori correttivi", ha commentato il deputato Pd Stefano Ceccanti.

Gualtieri si è detto "stupito" dalle critiche, visto che si tratta di una norma "presente da vario tempo in varie misure in Italia", ha spiegato.