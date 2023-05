Lucia Annunziata, 'ho spiegato tutto in una lettera'

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - "Ho spiegato in una lettera quello che volevo dire, e non c'è bisogno di spiegarlo ancora. Ci ho messo tre giorni a farla e credo che sia sufficiente, l'hanno capito tutti". Lo ha detto all'ANSA Lucia Annunziata in merito alle dimissioni dalla Rai. La giornalista ha presentato il suo libro "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico" in un incontro del Festival dell'economia di Trento. Tra i presenti anche l'ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).