Lucano: sentenza abnorme, responsabilità andrebbe condivisa

Roma, 1 ott. (askanews) - "Io speravo in un'assoluzione piena, quando hanno letto la sentenza con il reato di associazione a delinquere... io da sindaco lavoravo con le associazioni ma c'erano anche la Prefettura e il ministero degli Interni che chiedevano al mio Comune numeri alti per l'accoglienza, la responsabiltià va condivisa. Ho dovuto pagare solo io con una condanna assurda, che è come se avessi fatto un reato di mafia o ucciso qualcuno, una condanna abnorme". Così Mimmo Lucano, a Tagadà su La7, parla della sentenza che lo condanna a 13 anni per la sua gestione dell'immigrazione quando era sindaco di Riace."C'è un dispiacere forte nel cuore ma piano piano mi faccio una ragione e poi tutto spero tornerà come prima e di ritrovare l'entusiamo, la voglia di continuare ad avere impegni sociali e politici", ha aggiunto rispondendo sul suo umore in questo momento.