Lorenzo Fontana, più impegno per l'Africa ed il Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Accolto l'emendamento del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e inserito nella dichiarazione finale adottata dalla presidenza del G7 in corso a Tokyo. Il provvedimento presentato dal Presidente Fontana estende l'impegno del G7 a contribuire alla stabilità e alla prosperità dell'Africa e del Mediterraneo e ad ampliare gli scambi parlamentari in tutti i Continenti. Si tratta dell'unico emendamento presentato alla Riunione che porta l'attenzione del G7 sul continente africano e sull'area del Mediterraneo. E' quanto si legge in una nota. (ANSA).