Lombardia, sindaco Cisliano avvia test sierologici: basta attese

Milano, 14 apr. (askanews) - L'apripista è stato Robbio, in provincia di Pavia, ma oggi al fronte dei ribelli si è aggiunto anche Cisliano, nel Milanese, così come altri piccoli centri della Lomellina e della provincia di Varese in partenza. Sono i Comuni lombardi che non vogliono aspettare almeno fino al 21 aprile per avviare test sierologici in grado di individuare chi ha contratto il Coronavirus, magari in forma asintomatica, e prodotto anticorpi. La Regione non riconosce queste iniziative, basate su laboratori esterni dal proprio territorio, e invita anzi i sindaci ad aspettare il test ufficiale del San Matteo di Pavia, ma intanto i comuni ribelli si organizzano, pur nella consapevolezza che i loro esami non sostituiscono i tamponi, in grado di evidenziare se una persona è infetta e contagiosa, né tantomeno danno certezze di immunità. In mancanza d'altro, è però il ragionamento di alcuni sindaci, meglio che niente.A Cisliano, paese di 5.000 abitanti a sud-ovest di Milano, il sindaco Luca Durè ha cominciato stamani con 200 prelievi di sangue, mettendo la palestra comunale a disposizione degli addetti del laboratorio Onilab, che ha fatto entrare tre persone per volta in modo da evitare assembramenti. L'obiettivo è farne 1.000 entro i primi due giorni della prossima settimana. "Siamo riusciti a gestire il tutto in maniera molto ordinata, nel frattempo cerchiamo di capire cosa farà la Regione" ha detto Durè. I risultati, insieme a quelli di Robbio dove i positivi sono risultati essere superiori al 10%, saranno oggetto di studi scientifici svolti insieme all'Università di Genova e ai ricercatori del Cnr. I primi test sono stati offerti gratuitamente ai dipendenti comunali e ai volontari del paese a contatto con le categorie più esposte al contagio, ma tutti gli altri, cioè tutti i cittadini interessati, hanno dovuto pagare 45 euro."Purtroppo si tratta di esami che, coinvolgendo i privati, hanno un costo, ma in altri comuni hanno dato risultati abbastanza interessanti. In Veneto, in Piemonte e in Toscana sono partiti, anche noi non vogliamo aspettare" ha aggiunto. "Stare a guardare senza fare nulla ci sembra un atteggiamento che non è nelle nostre abitudini, così abbiamo voluto dare un segnale. Il Cnr ha detto che per almeno tre mesi gli anticorpi sono sufficienti per garantire l'immunità, però una risposta scientifica potremo averla solo con l'avanzamento degli studi. Dopo tre mesi daremo anche la possibilità di ripetere gratis il test per misurare di nuovo il livello di anticorpi" ha continuato il sindaco."Qui rischiamo il fallimento e io come sindaco interpreto la disperazione degli artigiani e degli imprenditori. Sembra che dobbiamo per forza stare qui fermi ad aspettare un sussidio, ma qui vogliamo ricominciare tutti a lavorare se no rischiamo il collasso anche economico. Non abbiamo la certezza che questa sia la soluzione a tutti i problemi, ma almeno avremo qualche elemento in più, un contributo di conoscenza statistica, magari da integrare con altri esami. Intanto però cominciamo a percorrere una strada nella direzione giusta. Non siamo in polemica con nessuno, ma non possiamo neanche restare fermi, l'attesa non è un modo di gestire un'emergenza" ha ribadito Durè."Noi sindaci abbiamo chiesto più tamponi e più analisi perché bisogna avare degli elementi certi, se no anche prendere delle decisioni politiche diventa difficile. Questo è un supporto tecnico a decisioni politiche perché altrimenti noi sindaci siamo come soldati mandati a combattere in prima linea senza armi. Si tratta dunque di una forzatura, ma a fine di bene, per un contributo positivo" ha proseguito. Il primo cittadino, eletto in una lista civica, non si spiega dunque la linea attendista della Regione Lombardia, ma soprattutto critica la linea del governo basata solo, finora, sul distanziamento sociale. "La sconfitta è avere segregato un intero Paese senza dare prospettive chiare, lasciando tutti in attesa dell'interpretazione dell'ultimo decreto. La politica deve essere in grado di dare delle risposte e indicazioni sui programmi futuri" ha concluso.