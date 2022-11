Lombardia, Renzi: candidatura Moratti molto interessante

Roma, 5 nov. (askanews) - "Nei prossimi giorni e settimane il Terzo Polo, quindi Azione e Italia viva e altre forze politiche che lo sostengono faranno le scelte ufficiali. Credo che la candidatura di Letizia Moratti sia una candidatura molto interessante". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della manifestazione per la pace in Ucraina organizzata dal terzo polo a Milano."Per quello che mi riguarda trovo particolarmente interessante che ci sia una candidatura proveniente dal centrodestra in Lombardia e più proveniente dal centrosinistra nel Lazio. Due candidature che danno il senso di un'operazione riformista. Moratti ha avuto il coraggio di dire che i provvedimenti pro no vax sono un errore, l'ho molto apprezzato. Ma ci siamo divisi i compiti e sarà Calenda a gestire questo dossier, sempre d'accordo con noi ma in prima persona" ha aggiunto a proposito delle regionali del 2023 in Lombardia.