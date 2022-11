Lombardia: Moratti, continuo a sperare apertura Pd

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Da parte del Pd "continuo a sperare che, magari in forme e modi che potranno evolvere in queste settimane, un'apertura ci possa essere" lo ha detto Letizia Moratti ad Agorà su Rai 3. "Con il Partito Democratico - ha aggiunto - ho cercato di impegnarmi a un confronto su temi che per loro sono molto identitari: ambiente, lavoro, legalità, il tema della sanità pubblica. Su questi tempi purtroppo non sono riuscita ad avere un riscontro ma rientrano tutti nel mio programma e quindi continuo a sperare". (ANSA).