Lombardia, maggioranza battuta. PD e M5S: Gallera sfiduciato

Milano, 7 lug. (askanews) - E' stata approvata oggi in Consiglio Regionale della Lombardia, a scrutinio segreto, con 42 voti favorevoli e 27 contrari, una mozione presentata dal Pd che chiede trasparenza sui fondi pubblici dati alle strutture sanitarie private. Un voto che ha visto la maggioranza di centrodestra andare sotto e per le opposizioni si tratta, nei fatti, di una sfiducia nei confronti dell'assessore al Welfare Giulio Gallera."Ancora una volta - hanno commentato dal Pd i consiglieri Girelli e Astuti - dopo non aver ricevuto alcuna risposta a tanti nostri accessi agli atti, abbiamo chiesto trasparenza, una trasparenza che spesso in passato è mancata e ha portato a momenti bui dell'istituzione. L'assessore Gallera ha ribattuto negando, in maniera arrogante, l'esistenza del problema. La sua maggioranza non ha seguito la sua linea. Ha trovato legittime le nostre richieste. Un voto che vale una sfiducia a Gallera"."L'assessore Giulio Gallera - ha aggiunto sempre dal fronte PD la segretaria metropolitana Silvia Roggiani - è stato appena sfiduciato in aula non solo dalle minoranze, ma anche da 14 consiglieri della maggioranza. Il centrodestra è andato sotto (42 a 27) nel voto segreto sulla mozione che chiede trasparenza sui finanziamenti ai privati, dopo le ultime dichiarazione del numero due di Fontana. Questo voto parla chiaro: l'assessore Giulio Gallera, che ha gestito in modo fallimentare l'emergenza del Coronavirus nella nostra regione, deve andare a casa. E ora lo dicono anche i suoi".Stessa linea anche in casa Pentastellata. "Ancora una volta la maggioranza va sotto in Consiglio regionale su di un voto segreto. Litigano e non danno risposte ai lombardi. Dicano chiaramente che l'Assessore Gallera non ha più la loro fiducia. Lui si faccia da parte, è un momento critico per la sanità lombarda. Per il bene dei cittadini è ora che si apra una stagione di riforme che restituisca ai lombardi una sanità pubblica capace anche di affrontare le emergenze" ha commentato Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia.