(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Si saprà il mese prossimo se Attilio Fontana si candiderà per un secondo mandato alla presidenza di Regione Lombardia nel 2023. "Avevo detto che la decisione verrà presa a marzo e confermo. Ne riparliamo a marzo" ha spiegato in una intervista alla Prealpina in cui, dopo il consiglio federale della Lega di ieri, ha ribadito il "pieno appoggio a Salvini" (ANSA).