[Il caso] La Lombardia e le opposizioni vogliono chiudere l’Italia. Il premier valuta ma resiste. Sarebbe bancarotta

Il primo giorno dell’Italia “zona protetta” è un mix di numeri da brivido e qualche buona notizia. La contabilità del corona virus supera i diecimila contagiati (10.149) e tocca i 631 decessi, ben 168 in più rispetto a lunedì. In compenso sono 896 i dimessi guariti, 172 in più rispetto al giorno prima. Significa che il saldo tra guariti e decessi è a favore del primo. Per gli esperti di curve epidemiologiche un buon indizio e una piccola buona notizia. Così come lo è il fatto che Codogno, dove tutto ha avuto inizio il 21 febbraio scorso, registra per la prima volta da allora zero nuovi contagi. Il paziente uno, poi, ornai respira da solo ed è fuori pericolo.

In una Roma spettrale nonostante la meravigliosa giornata, una di quelle che in altri tempi non saprebbe dove farti camminare in ogni ora del giorno e della notte; dove certo puoi impazzire di meraviglia per la Fontana di Trevi vuota per divieto ma anche stranirti e basta perchè il silenzio è più assordante di tutti i rumori di questa città dove ora appena fa buio scatta la serrata ed è coprifuoco; in una capitale ridotta così la politica continua a fare i suoi giochi. Persino sulle zone rosse e arancioni. Ed è, tra tutti, lo spettacolo peggiore.

Lockdown, serrata

E’ chiaro infatti fin dalla mattina quale sia il “gioco” delle opposizioni guidate dalla Lega: puntare allo sfascio, giocare al “tanto peggio tantomeglio”, chiedere a gran voce il lockdown, la chiusura totale, il fermo produttivo del paese che una volta piegato e in ginocchio “non potrà che essere resuscitato dalla destra finalmente al governo”. Attenzione però perchè non sempre dalla macerie si ricostruisce qualcosa. Il governatore Fontana inizia dalla mattina, tramite i talkshow in cui sono ospiti gli uomini della sua giunta e anche senatori e deputati del partito, a dire al governo che “così non basta ancora”, “occorre fare di più”, “dobbiamo chiudere tutto, uffici e mezzi pubblici, e poi fermare anche la produzione”. Una richiesta che il centrodestra unito guidato da Salvini con Meloni e Tajani al fianco ha portato ieri sul tavolo del confronto con il premier Conte affiancato a sua volta dal ministro economico Gualtieri e da Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Nelle tre ore seduti allo stesso tavolo, non accadeva da agosto, Salvini ha proposto di “fermare tutto subito, isolare il virus come hanno fatto in Cina per poi ripartire decisi quando sarà possibile”. Questa la richiesta che la Lega ha raccolto soprattutto in Lombardia dalle varie categorie, a cominciare da medici e infermieri, per arrivare ai governatori passando per commercianti e sindacati.

Un prezzo troppo alto?

Conte non ha escluso nulla, lo staff di tecnici del Mef e di Palazzo Chigi ha valutato anche l’ipotesi del fermo produttivo ma è rimasto sul tavolo un costo economico altissimo, si parla di decine e decine di miliardi di euro, da cui sarebbe difficile riprendersi. Anche perchè sulla variabile “durata emergenza” non ci sono certezze. I più ottimisti si aggrappano a Pasqua (tra un mese) e i più razionali dicono che “va bene se ce la caviamo per l’estate”. “Introdurre misure ancora più restrittive dopo il Dpcm di lunedì potrebbe produrre danni economici non più recuperabili" ha argomentato Conte che ha chiesto un supplemento di riflessione. “Bisogna valutare bene, abbiano sempre detto che trasparenza, gradualità e attenta analisi dei fatti ci avrebbero sempre guidato in questa emergenza e così sarà”. Comunque, ha concluso, “non escludiamo nulla”.

Versione tranchant

La versione recapitata ai giornalisti in attesa davanti a palazzo Chigi è stata un po’ più tranchant. Il primo a parlare è stato un Salvini apparso molto soddisfatto. Conte “ci ha finalmente ascoltato ma temo che le nostre richieste restino lì, ferme. La gravità della situazione impone scelte forti, chiare, uniformi, immediate: per mettere in sicurezza il Paese, per il bene dei nostri figli, serve applicare le misure più restrittive per persone e attività, a tutto il territorio nazionale, senza distinzione. Subito, senza eccezioni”. E’ un Salvini molto generoso di promesse, certezze e soluzioni: “Chiudere adesso per riaprire il prima possibile in piena salute, sanitaria, sociale ed economica, con la garanzia assoluta che nessuno perderà lavoro e risparmi grazie a coperture economiche eccezionali e certe, dall’Italia e dall’Europa. Nei momenti eccezionali, servono scelte eccezionali”. E’ lo stesso Salvini che quando il governo dieci giorni fa immaginava di chiedere in deficit tre miliardi e mezzo, rilanciava con “30 miliardi”; quando il governo ha detto 7 miliardi, ha rilanciato con 70. Ieri, che è ballata la cifra di 10 miliardi di richiesta di maggior deficit, Salvini ha detto: “Macchè, ne servono 100 di miliardi”. Ogni volta aggiunge uno zero. Troppo facile.

La replica

Tanto che il premier, letto sulle agenzie il resoconto fatto dai leader delle opposizioni ai giornalisti, ha ritenuto necessario far filtrare la versione corretta. “In ordine alla richiesta dei leader delle opposizioni di introdurre misure di contrasto del contagio ancora più severe, che contemplino una serrata generale - si legge in una nota di palazzo Chigi - il presidente Conte non ha escluso affatto la possibilità di adottare misure più restrittive, ove necessarie. Il Governo continuerà a rimanere disponibile e risoluto, come sin qui ha sempre fatto, ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare con il massimo rigore la diffusione del contagio e ad aggiornare queste misure costantemente.Continueremo a raccogliere le istanze degli amministratori territoriali, come facciamo con videoconferenza quotidiana, e continueremo a porre a base delle nostre autonome decisioni politiche le valutazioni del comitato tecnico-scientifico. Faremo in modo che le misure tengano sempre conto di tutti i fondamentali interessi in gioco e siano sempre efficaci e adeguate rispetto all’obiettivo prioritario di contenere il contagio e di tutelare la salute dei cittadini”.

La politica continua a giocare al rialzo sull’emergenza. Alla faccia dell’invocata, anche dal Quirinale, unità nazionale.

L’avviso di Confindustria, l’autonomia delle Regioni

Se il capo della protezione civile e commissario all'emergenza Borrelli ritiene che andrebbe valutata la richiesta della “chiusura totale” , Confindustria ha espresso “molta preoccupazione” per la richiesta della Regione Lombardia di “prevedere” il fermo “totale delle fabbriche e dei trasporti”, E il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha frenato: “Già così abbiamo ridotto la velocità del Paese dell’80 per cento, giriamo al 20. Si può anche mettere in folle l’attività del Paese ma se si spenge il motore completamente diventa complicato riaccenderlo”. La soluzione sta nel mezzo. “Se il presidente Fontana ritiene di dover inasprire determinate misure, può farlo - è la strada indicata dal ministro Boccia - così come possono farlo i singoli presidenti di regione”. Agiscano i governatori in base alle esigenze del proprio territorio. Il governo non impugnerà le decisioni.

15 miliardi in deficit

L’altro tema in agenda nel confronto tra le opposizioni e il premier è stato lo sforamento in deficit. Cioè quanti soldi chiedere in prestito a Bruxelles andando oltre i vincoli di bilancio europei. Conte ha riferito ai suoi ospiti che sul tavolo ci sono molti di piu' dei 7,5 miliardi preventivati in un primo momento ma comunque meno di 30. Nessuna cifra precisa è stata fornita anche se stamani nel Consiglio dei ministri convocato alle 8.30 per approvare la variazione e portarla in aula per il voto la richiesta di sforamento a Bruxelles potrebbe arrivare a 15 miliardi, il 2,7 nel rapporto deficit/pil, lo 0,75 di un punto di pil come previsto dalla somma di tutte le flessibilità lecite. I cento miliardi sparati ieri da Salvini sono impossibili se si vuole restare europei perchè “non è previsto un provvedimento senza limiti che non sarebbe certificato dalla Ue”. Da Bruxelles arrivano segnali incoraggianti, anche sulla rapidità delle scelte del Conte 2. “Per sostenere i Paesi ci assicureremo che gli aiuti di stato arrivino alle aziende che ne hanno bisogno, e faremo pieno uso della flessibilità del Patto, e su questo chiariremo le regole prima dell'Eurogruppo di lunedì. Ci saranno linee guida entro il weekend” ha assicurato la presidente della Commissione Ue, Ursula Von den Leyen.

Le altre misure

Nell’incontro è stato fatto anche un veloce ripasso delle misure contenute nel decreto anti-coronavirus. Cassa integrazione per tutti i settori e in tutta Italia, congedi speciali per i genitori che hanno i figli a casa da scuola, aiuti specifici per gli autonomi e per i lavoratori stagionali. E poi un sostegno corposo alla liquidità delle imprese, per evitare che vengano travolte dal blocco delle attività a causa dell’epidemia.

Il turismo potrebbe essere il primo a godere degli indennizzi allo studio per le attività che hanno perso fino al -25% del fatturato. Per le aziende del settore, come per tutte le Pmi, il governo con Abi e Banca d'Italia, ha individuato una serie di interventi per sostenere la liquidità, attraverso il congelamento dei mutui e il rafforzamento del Fondo di Garanzia delle Pmi, oltre alla sospensione dei versamenti di ritenute e contributi (tutte misure già attivate per le imprese delle prime 'zone rosse'). Ma si agirà anche sui mutui prima casa delle famiglie, in particolare per quelle che hanno attività autonome, e sulla cassa integrazione estesa a tutti i settori e anche alle piccole attività che attualmente non possono farvi ricorso. Per la Cig in deroga il ministro Catalfo ha detto che ci saranno circa 2 miliardi e procedure semplificate, un “rafforzamento del fondo di integrazione salariale con 500 milioni” cui potranno accedere anche “le aziende da 5 a 15 dipendenti”. Per aiutare le famiglie con figli fino a 12 anni arriveranno poi “congedi speciali” di 12-15 giorni, voucher per babysitter o assistenza agli anziani.

Il super commissario

La nomina di un super commissario per l’emergenza sanitaria sembra essere scivolata in secondo piano. Almeno ieri. Meloni e Tajani ne fanno una questione di efficienza. La leader di Fratelli d’Italia, attenta a non cadere in polemiche sterili, sostiene che “troppi sono stati gli errori di comunicazione e di merito commessi in questa emergenza veramente difficile per chiunque”. La richiesta è di una figura che abbia “la visione integrale dell’emergenza”, dalla mancanza di letti in terapia intensiva alla mancanza di mascherine, qualcuno che dica “ora chiudiamo ma ecco qua anche come saranno ristorate famiglie, aziende e partite iva”. Insomma, Meloni chiede nei fatti un commissariamento di Conte che invece ha portato su di sè tutta la catena decisionale dell’emergenza. Il premier ipotizza “una figura di raccordo” e però sta molto attento a non sfiduciare Borrelli. Ora, è chiara una cosa: se sarà una figura che non deve scontentare nessuno, sarà una inutile poltrona in più per soddisfare una parte politica. Tanto che, al di là del super commissario, prende corpo l’ipotesi di un sottosegretario all’emergenza. Rigorosamente sotto Conte. Mentre il Commissario, così come lo ha inteso anche Matteo Renzi, reclamerebbe poteri e autonomia. “Serve uno come Bertolaso” ha detto il leader di IV. Si fanno alcuni nomi: l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro; Titti Postiglione, ex numero 2 della Protezione civile; l’ex capo di gabinetto dell’allora ministro Alfano Giuseppe Pecoraro. Anche Walter Ricciardi, ex Oms, un tecnico che già adesso collabora al gabinetto della Protezione civile. Sono nomi pesanti. Che non si limiterebbero a fare le comparse.