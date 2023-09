Lollobrigida: candidati unitari centrodestra ad amministrative

Roma, 4 set. (askanews) - "C'è grande coesione, grande serenità, è la prima volta nella storia che il centrodestra si riunisce il 4 settembre, con cosi grande ampio anticipo, per ragionare su scenari possibili da mettere in campo a primavera e scegliere le migliori candidature possibili". Lo ha detto il ministro per la Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, al termine della riunione di maggioranza alla Camera."Vogliamo guadagnare più posizioni possibili offrendo le migliori candidature ai cittadini, lavoriamo per candidature unitarie. Abbiamo dato mandato ai territori per svolgere un lavoro istruttorio ed entro settembre ci rivedremo".Lollobrigida ha anche precisato che non si è parlato oggi di nomi.