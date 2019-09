[Retroscena] "Italia Viva" ma solo a metà. La scissione di Renzi è forte nei palazzi, ma debole sui territori

Il nuovo movimento lanciato, anche ufficialmente, ieri da Matteo Renzi, negli studi di Porta a Porta, da Bruno Vespa, ha pure un nome (“Italia Viva”, nome che ricorda da vicino, forse troppo, quello di Forza Italia), due solidi gruppi parlamentari tra Camera (25 deputati) e Senato (15 senatori) e una robusta delegazione al governo: un ministro, la Bellanova, capodelegazione, un altro ministro, Bonetti, non parlamentare, un sottosegretario, Scalfarotto, anche se – notizia dell’ultima ora ha perso già un pezzo, la Ascani. Il viceministro all’Istruzione fa sapere che resterà nel Pd con un lungo, e commosso, post su Facebook lanciato in serata: “Ho pensato molto. Ho anche pianto. Suona strano detto da chi fa il mio mestiere, ma non mi vergogno a raccontarlo: quel diritto alla fragilità di cui mi piace tanto parlare per una volta mi tocca rivendicarlo per me. Sono certa che in tanti lo seguiranno sulla strada che oggi ha tracciato” ma – resta il punto. – “io resto nel Pd, salutando tanti amici”.

Molti parlamentari arrivano, ma la Ascani resta dov’è

Insomma, per tante adesioni, almeno tra i parlamentari, ecco la prima defezione. Neppure dal gruppo dem al Parlamento europeo buone nuove: per ora non esce nessuno, neppure Nicola Danti, pisano, subentrato a Roberto Gualtieri, diventato ministro, fedelissimo di Renzi.

Italia Viva, nome (brutto) e tanti richiami veltroniani

Certo la creatura renziana ha anche un nome: “Italia Viva”. Come lo slogan di una campagna elettorale del Partito Democratico, al tempo in cui era segretario Walter Veltroni, e come il titolo di una Leopolda, “Viva l'Italia viva”. Ma soprattutto ci sono i numeri: 40 parlamentari. Nella concitazione della giornata che segna l'addio di Matteo Renzi al Pd per dar vita alla sua nuova "casa" politica, Italia Viva, per tutta la giornata si sono rincorse voci, tra conferme e smentite, sui nomi di coloro che comporranno il gruppo renziano alla Camera e al Senato.

La base parlamentare cresce: 25 deputati, 15 senatori

L'ex segretario dem a Porta a Porta ha parlato di 40 parlamentari pronti a seguirlo, 25 deputati e 15 senatori. Tra i membri del neonato governo Giuseppe Conte II prenderanno parte al nuovo contenitore la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, come capodelegazione e la titolare delle Pari Opportunità, Elena Bonetti. Tra i sottosegretari, invece, Ivan Scalfarotto, agli Esteri. Rimangono nella compagine di governo senza passare ad Italia Viva diversi renziani della prima ora: il ministro Lorenzo Guerini, la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani e le sottosegretarie Alessia Morani, Simona Malpezzi e Lorenza Bonaccorsi. Restano nel Pd anche componenti di primo piano della corrente renziana come il sindaco di Firenze, Dario Nardella - successore dell'ex premier a Palazzo Vecchio - l'ex ministro Luca Lotti, il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e la deputata Enza Bruna Bossio.

Certezze e non a Palazzo Madama

Al Senato ci sono già 8 nomi certi: lo stesso Renzi, Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Davide Faraone, Ernesto Magorno, Tommaso Cerno, Eugenio Comincini, Laura Garavin. A loro dovrebbero Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Giuseppe Cucca, Mauro Marino, Francesco Giacobbe, Andrea Ferrazzi e Mauro Laus. E siamo a 15. Alla Camera, invece, i sicuri sono Giachetti, Nobili, Anzaldi, Carè, Librandi, Boschi, Di Maio, Mor, Marattin, Fregolent, Scalfarotto, Rosato, Migliore, Annibali, Del Barba, Paita, Gadda, De Filippo, Rossi. Incerti, sempre dentro il Pd, altri due deputati, Noia e D’Alessandro. Il totale fa 20/21 ed è anche venuta a mancare la Ascani, quindi per arrivare al numero di 25, dichiarato da Renzi, ancora ne mancano 4 o 5, ma qui arriverebbero gli innesti di altri gruppi minori che, oggi, vegetano nel gruppo Misto: i tre deputati legati a Beatrice Lorenzin e i tre di +Europa che hanno rotto con la Bonino e con Della Vedova. Di questi, incerti ma orientati per il sì, Tabacci e Fusacchia di +Europa. Mentre il terzo ex radicale, Magi ci sta pensando..

In ogni caso, un successo indubitabile, dato che, fino a ieri, pareva che Renzi non avesse più di 15 deputati e 7 senatori.

Busillis del gruppo autonomo al Senato: il jolly Nencini. Ma anche se i senatori che seguiranno Matteo Renzi e lasceranno il gruppo guidato da Andrea Marcucci fossero più di dieci al Senato, in teoria, dovrebbero andare tutti nel gruppo Misto. Della situazione si discuterà oggi all'assemblea del gruppo dem di palazzo Madama. Non sembrano profilarsi novità per la guida del gruppo perché Marcucci, che non seguirà Renzi, dovrebbe poter contare sull'appoggio di 22-23 senatori su un totale di 35-36 del gruppo dem, che sarà così assai ridimensionato con la fuoriuscita di ben 15 renziani (su 51) e di Matteo Richetti.

Due criteri, molti problemi

Di certo la decisione di Renzi di costituire gruppi parlamentari staccati dal Pd crea un problema inedito al Senato e di non facile soluzione. Il nuovo Regolamento prevede infatti due criteri per la costituzione di un gruppo: non meno di 10 senatori e la presentazione del simbolo alle elezioni che abbia prodotto eletti. Il primo criterio sarà probabilmente soddisfatto, ma il secondo ertamente non lo è. Una strada potrebbe essere quella di appoggiarsi al simbolo di 'Insieme' (il triciclo elettorale di centrosinistra che vedeva presenti insieme, alle elezioni, socialisti, prodiani e verdi) e il senatore Riccardo Nencini, secondo voci di corridoio, lo avrebbe offerto a Renzi. Ma Nencini non ha la piena disponibilità del simbolo, secondo gli altri due titolari, l'ex ministro prodiano Giulio Santagata e il verde Angelo Bonelli, i quali anno dichiarato di non avere alcuna intenzione di far usare il simbolo da Renzi. Peccato che Nencini ha il jolly in tasca: i tre partiti andarono dal notaio e firmarono le relative carte per concedere a ognuno dei tre, cioè a uno ciascuno, il simbolo per operazioni specifiche, come il 2xmille, quindi anche la cessione del simbolo. Si vedrà chi ha ragione, ma Nencini sa il fatto suo.

La scommessa: o si riesce da soli o si va nel Gruppo Misto

L'altra strada potrebbe essere quella di chiedere una deroga all'applicazione del regolamento, ma poiché si tratterebbe di un caso inedito, si pone l'interrogativo di chi dovrebbe eventualmente concederla, se il presidente del Senato, oppure il Consiglio dei Presidenza o la Giunta per il regolamento. Se non riusciranno a costituire un gruppo autonomo, i renziani finiranno automaticamente nel gruppo misto oggi formato da 16 senatori: 4 di Leu, 5 ex M5s, Emma Bonino per +Europa, Riccardo Nencini di Insieme, 2 senatori del Maie e i senatori a vita Mario Monti e Segre. Peraltro, la De Petris sostiene che i renziani non hanno diritto neppure alla costituzione in sotto-componente, dentro il Misto, sempre per lo stesso problema (la mancata presentazione di un simbolo elettorale), ma anche qui, ove non riuscisse il colpaccio del gruppo autonomo, c’è Nencini che è pronto ad ‘aiutare’ Matteo per dare spazio al suo Psi.

Matteo da Vespa: “Non sarà un’operazione noiosa"

Matteo Renzi lo annuncia dal bar della Rai, dove da questa stagione si tiene una anteprima di Porta a Porta, e poi nello studio di Bruno Vespa. “Non sarà una operazione politichese o noiosa” spiega e, forse, ha anche ragione. “Il partito novecentesco non funziona più. C’è bisogno di una cosa nuova, allegra e divertente”. Non si tratta dell'unica stoccata al Pd di Renzi: “Ora che me ne sono andato, non avranno più l'alibi di dire che il Pd si è spostato a destra perché ci sono io. Ora il Pd faccia il Pd”. E se a Ravenna il segretario Zingaretti è stato accolto sulle note di Bandiera Rossa, è solo una dimostrazione in piu' che quello non era il suo posto: “Se devono cantare Bandiera Rossa, allora è meglio che tornino Speranza e D'Alema. Non so se sono più intonati di me, sicuramente sono più adatti”. Il problema è che, sui famosi ‘territori’, quelli dove ancora il Pd, in parte, vive e prospera (sic) la scissione è poca cosa. Per adesso, infatti, la scissione di Renzi dal Pd con l'abbandono di Matteo Renzi avrà lì deboli ripercussioni, specie all'interno dei gruppi dirigenti e soprattutto nelle assemblee locali, comunali e regionali. In linea generale, si può dire che in Emilia-Romagna e nelle altre regioni ‘rosse’, quelle con il maggior numero di iscritti ai dem la scissione sembra abbastanza lieve e contenuta. Solo a Milano città i renziani in uscita sarebbero in gran numero. Meno problemi dovrebbe avere invece il Pd in Toscana, Campania e Liguria mentre in Sicilia paiono molti ancora i dirigenti 'alla finestra' in attesa di sviluppi. Ecco la 'mappa'.

I territori rispondono picche: dal Pd non se ne va nessuno

Non se ne va nessuno dall’Emilia-Romagna, regione ‘rossa’ per eccellenza. Tranne due deputati lì eletti (Di Maio e Marattin) non si muove un consigliere regionale che sia uno con i vertici regionali che avvertono: “O dentro o fuori”. Non se va via nessun dirigente di peso (consiglieri regionali, segretari provinciali) neppure in Toscana, vero granaio di voti del Pd, e in Umbria, altre due regioni ‘rosse’ (più la prima, ovviamente). Non se ne va nessuno neppure al Nord: né in Piemonte, in Veneto e neanche in Lombardia (tantomeno un renziano storico come Alessandro Alfieri). Se ne vanno in pochissimi nel centro Italia, anche se proprio nel Lazio di Zingaretti il Pd potrebbe perdere un consigliere regionale, Valentina Grippo, rendendo ancora più fragile la maggioranza dell’attuale governatore. Se ne vanno in pochissimi anche tra regioni del Sud (qualcuno in Calabria e Bailicata, nessuno, tranne la Bellanova, in Puglia) Isole, Sicilia in testa dove esce solo il renzianissimo Faraone. Neppure un europarlamentare uno, per ora, si muove. Insomma, almeno per ora, la scissione di Renzi conta su una solida base parlamentare (25 deputati e 15 senatori quelli annunciati ieri a Porta a Porta), ma su deboli, scarse, truppe territoriali, almeno nella base dem. Certo, lo stesso Renzi fa il beau geste di dire che “sindaci e governatori è corretto che restino dove sono, fanno bene”, ma non un sindaco (Nardella, Gori, Decaro) e non un governatore lo seguirà nella sua nuova avventura politica che, da ieri, ha anche un nome, quello di “Italia viva”.

Gli ex renziani di Lotti e Guerini chiedono il congresso

Quando una storia d’amore finisce, però, i problemi sono sempre maggiori per chi resta, rispetto a chi se ne va. E allora ecco che i renziani rimasti nel Pd, soprattutto quelli che fanno capo all’area di Lotti e Guerini, ‘Base riformista’, iniziano ad alzare il prezzo della ‘fedeltà’ mantenuta. L’idea è quella di chiedere un congresso straordinario (lo stesso Romano Prodi, in questi mesi, lo ha chiesto, e più volte) per definire e rilanciare “l’identità riformista” del Pd. Deputati come Fiano, Ceccanti, Borghi restano ‘nel gorgo’, come pure tanti senatori e tanti (ex) renziani oggi al governo (Malpezzi, Morani). Anche i capigruppo di Senato (Andrea Marcucci, renzianissimo) e Camera (Graziano Delrio) non hanno, almeno per ora, intenzione di andarsene, ma chiedono a Zingaretti ‘un segnale’. Cioè un congresso che potrebbe servire anche a ‘ridefinire’ le quote interne e a saggiare, con le primarie, quanto pensano gli (ex) renziani. Un azzardo, ovviamente, perché verrebbe a mancare sia la componente della mozione ‘Sempre Avanti’ di Giachetti ed Ascani sia un pezzo dei renziani che votarono per Martina. L’alternativa, però, è ‘morire’ franceschianiani, cioè di farsi annettere dalle potenti braccia del ministro della Cultura, tornato ben più centrale, e strategico, negli equilibri interni.

Delusione e amarezza. Le reazioni di casa dem

“Delusione” e “amarezza” per la scissione di Renzi, poi “sconcerto” per la tempistica, ma anche “determinazione” ad accettare la sfida della competition lanciata dall'ex segretario sul piano dell'innovazione, del riformismo e dell'attrattività. Sono queste le parole più pronunciate ieri tra i dem, a cominciare dal segretario Nicola Zingaretti. L'intenzione è dunque accelerare sul progetto di ridefinizione del Pd, che si basa da una parte sul “modello casal Bruciato”, cioè una nuova presenza sul territorio, e dall'altra su forme nuove di partecipazione grazie al web. “Ci dispiace - ha detto Zingaretti commentando l'annuncio di Renzi – è un errore dividere il Pd, specie in un momento in cui la sua forza è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”. E fin qui siamo nella delusione, sentimento comune a tutti i dirigenti: “il milione e seicentomila persone venute ai gazebo delle Primarie non capiranno mai questa scissione” osserva Stefano Vaccari responsabile dell'organizzazione del Pd. Le critiche piovono soprattutto da Base Riformista, l'area di Lorenzo Guerini e Luca Lotti – ex renziani della prima ora - che non seguono il loro ex leader: “Resto a fare il mio lavoro nel Pd - spiega il renziano Andrea Marcucci, capogruppo al Senato - non condivido la scelta di Matteo, sono ancora convinto che ci sia uno spazio importante per i liberaldemocratici come me”, ma è il solo che, un domani, potrebbe andarsene all’improvviso. Gli altri, i lottian-gueriniani, restano tutti. Zingaretti nel suo commento aggiunge una frase- chiave: “Ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo Pd”. Zingaretti ha ripetuto a quanti lo hanno sentito che l'attività di governo, anche se si incentrerà su istanze innovative come la svolta ambientale, il lavoro e il welfare, non può esaurire il compito del Pd: sarebbe come ripetere l'errore compiuto proprio da Renzi. Il Pd deve trovare anche una sua nuova collocazione nella società. Questo sarà favorito dal fatto che sul territorio pochi dirigenti hanno seguito Renzi, a cominciare dai sindaci, come ha precisato Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, anch'egli ex renziano. Motivo di sollievo generale.

Quel che resta del Pd

Per quel che riguarda il Partito due sono i percorsi che indica Zingaretti. Il primo è il cosiddetto “Modello Casal Bruciato”, dal nome del quartiere romano dove Zingaretti ha riaperto la sede del Pd dopo anni di assenza. Ma la presenza deve essere innovativa, per esempio mettendo a disposizione la sede per le associazioni o le iniziative presenti nel quartiere; forme di aggregazione con cui tornare a dialogare e a collaborare. E poi c'è il Web, non con una piattaforma chiusa come Rousseau, bensì come strumento per scardinare le correnti e promuovere nuove forme di partecipazione su campagne, istanze e tematiche. Zingaretti ha annunciato una tre giorni (dal 3 al 6 ottobre) con un Pd in piazza per lanciare il tesseramento di tutti i simpatizzanti. Ma sarà una app, che sta per essere messa a punto, a spezzare il monopolio delle correnti sulle tessere. Si potrà aderire con un semplice clic sullo smartphone, senza bussare alla porta di un circolo, o su di essa si potrà aderire a singole campagne sia nazionali (per esempio sul clima) che locali (per esempio su problemi specifici di una città). “Dobbiamo accettare la sfida sul terreno dell'innovazione” osserva Roberto Morassut. Anche perché, sottolinea Marina Sereni “non rinunceremo certo ad essere un partito riformista”. Su questo conviene Marcucci: “Se il Pd si dovesse trasformare in un soggetto simile al Pds, mi sentirei un estraneo. Non credo che succederà, resto tra i Dem anche perché ciò non accada”. Il guaio è che le parole di Marcucci sembrano più una minaccia che una promessa.