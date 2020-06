Quel doppio striscione di 18 metri comparso nell’aula della Camera alle sette di sera del secondo giorno di maratona e ostruzionismo sul decreto Scuola, la dice lunga sulla Fase 3, su come stanno messe la maggioranza e le opposizioni e di come finiscano in frantumi le belle parole e le aspettative di “unità di popolo e destino” del Presidente della Repubblica.

Nello striscione c’è scritto “Azzolina bocciata”, occupa due intere file dell’emiciclo e di sicuro i leghisti non hanno potuto portarlo là dentro nascondendolo in tasca. E’ solo l’ultimo “schiaffo” che la ministra della Scuola è costretta a subire dopo 48 ore di interventi infuocati in aula convocata in seduta fiume notte e giorno per arrivare al voto finale entro il giorno 8 quando il decreto deve essere convertito. Altrimenti decade. E sarebbe il caos. In quegli articoli, infatti, si parla di chiusura dell’anno scolastico - in molte parti d’Italia già chiuso - di come dovranno essere sostenuti gli esami di maturità (che iniziano tra dieci giorni), di quello che dovrebbe succedere a settembre e della tipologia di concorso per assumere a ruolo circa 80 mila precari.

Il caos si scatena subito in aula, la maggioranza accusa Lega e Fdi di aver “tentato di occupare i banchi”, assistenti d’aula al lavoro per dividere pericolosi capannelli, grida, strepiti, il vicepresidente Rosato - alla guida in quel momento - sospende la seduta e quando la riprende pretende le scuse “per un ministro della Repubblica”. Scuse che non arrivano.

La scuola e la tregua effimera

Dura pochi giorni la tregua auspicata dal Presidente della Repubblica perchè il Paese trovi unità di idee e progetti e sentire comune in un momento difficile tanto quanto un dopoguerra. Quell’unità non solo è inarrivabile rispetto alle opposizioni, estremizzanti con Salvini e Meloni, dialoganti con un costruttivo e dialogante Silvio Berlusconi. Ma è sempre di più sorretta a fatica anche tra le forze di maggioranza. Decreto Scuola e avvio della Fase 3, che dovrebbero avere l’energia e la chiarezza di idee di una vera ripartenza, sono invece il paradigma del caos.

Sulla scuola basti dire che il decreto è del 7 aprile e il governo è costretto all’approvazione al limite della decadenza. Che la ministra Azzolina, ostaggio delle previsioni del Comitato tecnico scientifico che temono il ritorno del virus in ottobre, sta ancora pensando a come fare per la riapertura. Addirittura se posizionare plexiglass tra i banchi. In Europa siamo stati i primi a chiudere le scuole. E saremo gli ultimi ad aprirle. Il tira e molla sulla tipologia del concorso che regolarizzerà 80 mila insegnanti precari- e che nei fatti ha tenuto bloccato il decreto finora - la dice lunga sul potere di interdizione dei sindacati che nella scuola hanno sempre giocato al ribasso anziché puntare al merito e ai titoli. La ministra Azzolina si è impuntata per avere un vero concorso utile ad inserire nel corpo docente professionalità nuove, capaci, in grado di affrontare la sfida della didattica a distanza (tanto per dirne una). Le battaglie di Lega e Fdi, e anche pezzi di maggioranza, sono state finalizzate in questi due mesi a buttare dentro chi aspetta da più tempo. Che è da sempre la linea dei sindacati nel mondo della scuola. Per questo motivo l’8 giugno i sindacati della scuola faranno sciopero. Da notare che molti di loro hanno lavorato molto poco in questi mesi. E sono tra i privilegiati, come tutto il settore del pubblico impiego, che hanno sempre ricevuto lo stipendio in questi mesi. Comunque, anche con il via libera al decreto, non ci sono certezze su come andranno i ragazzi a scuola a settembre. E su questo il ministro Azzoina rischia il posto.

Il Pd ignorava gli Stati generali di Conte

Stamani, finalmente, il decreto sarà definitivamente approvato. Da mezzanotte erano previsti ulteriori 80 interventi, tutti di Lega e Fdi. Mentre ieri andava in scena l’ostruzionismo di Lega, il premier Conte ha convocato a palazzo Chigi il vertice di maggioranza. E ha scoperto che il Pd è furioso con lui. Anche qui, come dare torto a al capodelegazione dem Dario Franceschini che ha scoperto degli Stati generali dell’economia solo della viva voce del premier mercoledì pomeriggio quando ha tenuto la conferenza stampa sulla Fase 3?

La convocazione degli Stati generali dell'Economia e l'illustrazione del Recovery plan, ha spiegato un quadro dirigente del Pd, sono state “iniziative unilaterali”, “uscite a freddo”. Non ci sarebbe stata condivisione neppure su chi invitare e perchè al tavolo che si dovrebbe tenere a meta' della prossima settimana. Lo stesso vice segretario del Pd Orlando ha parlato di “idea poco felice”. mentre il Movimento 5 stelle avrebbe difeso le prerogative del premier. Lo stesso Franceschini avrebbe detto chiaramente che “non è più il momento delle fughe in avanti”. Le parti sociali “premono per chiudere i dossier già aperti” (da ieri tra l’altro è ufficiale che Mittal, a Taranto, ha chiesto 3.300 esuberi) e in questa fase, in cui arriveranno molti soldi (dall’Europa) ma non bisogna sbagliare un colpo, è “necessaria una condivisione totale dei passi da fare”. Anche il ministro economico Gualtieri avrebbe spiegato che, “trattandosi di Stati generali dell'Economia, l'interlocuzione con le categorie dovrebbe coinvolgere in primis il Ministero dell’Economia". Una rivendicazione del ruolo, dunque, oltre del merito per una operazione che rischia - secondo i maggiorenti dem - di “non essere preparata bene e di non essere compresa”. La querelle - tra le altre - con il presidente di Confindustria Bonomi che ha accusato il governo di fare più danni del coronavirus (con relativa replica del premier) ha creato “una distanza con gli imprenditori che già lamentano un problema di liquidità, ritardi nell'erogazione dei prestiti e, soprattutto, l’assenza di turisti e di domanda”.

La mediazione necessaria. E fragile

Secondo più versioni confrontate, alla fine Conte si sarebbe beccato la reprimenda di Franceschini e poco più. La mediazione raggiunta punta su un percorso di “collegialità”. Conte e Gualteri lavoreranno nel fine settimana per definire l'agenda degli Stati generali, chi dovrà partecipare all'evento e i punti del programma del Recovery plan. Ma le tensioni restano perchè il premier Conte ha ribadito che il piano esiste già e che intende portarlo avanti. Alcuni dem lamentano che il presidente del Consiglio abbia deciso di avocare a sè anche gli altri dossier. In sostanza, proprio nel momento in cui era stato spiegato a Conte di doversi affrancare un po’ di più dai 5 Stelle, dalla giustizia alle grandi opere da sbloccare, Conte farebbe esattamente il contrario. Il sospetto, tra le file dem, sta diventando una certezza: “Conte continua a coprire eccessivamente le posizioni dei Cinque stelle”. Sul Mes, ad esempio. Ieri il segretario dem Zingaretti, in un intervento su “Il Sole 24 ore”, ha ribadito la necessità di attingere al fondo Salva Stati. Ma il premier Conte intende prendere ancora tempo sul prestito. Nessuno di M5s è intervenuto dopo l’intervento di Zingaretti.

Quella sui fondi Ue è una partita che il Parlamento giocherà a luglio. Anche qui: i 5 Stelle tutto sommato sperano in un rinvio dopo l’estate. Il Pd invece sa che quei soldi servono il prima possibile e vorrebbe chiudere la partita in Parlamento entro l’estate. Per avere poi il tempo di concentrarsi sulle riforme e sui progetti per cui saranno richiesti quei soldi.

I fondi Ue, la trappola di Conte?

Osservatori e analisti dicono da tempo che i circa 300 miliardi che nei prossimi anni arriveranno in Italia tra Recovery fund (172), Mes (37), Bei e Sure, al netto dei bazooka della Bce, sono il punto di forza, ma anche il punto debole, di Conte. La sua sopravvivenza a palazzo Chigi dipende infatti dalla sua capacità di gestire presto e bene quei fondi. Altrimenti l’Italia sprecherà l’occasione più importante dal dopoguerra. Nata dal dolore di oltre 33 mila morti. Su quei soldi non va sbagliata una sola mossa. Ecco che se in Parlamento dovessero mancare i voti dei 5 Stelle, di una parte almeno, sarebbe già pronti i voti di Forza Italia che su come investire quei soldi è sulla stessa linea di Pd e Italia viva.

“Ma se i voti di Forza Italia - spiega una fonte dem - dovessero sostituirsi a quelli del Movimento 5 stelle sarebbe un problema per l'intera maggioranza”. La ministra Bellanova (Iv) nella riunione ieri avrebbe rimarcato la necessità di “fare sintesi e poi accelerare”. Sullo sblocco dei cantieri così come su dossier come Ilva, Alitalia, Autostrade. Questioni sul tavolo da troppo tempo.

Salvini e Meloni scommettono sul voto in autunno

Ora è chiaro che il fraseggio tra Forza Italia e Pd e Iv sull’Europa, non piace a Salvini. “Berlusconi a volte non lo capisco" ha detto ieri Salvini a Napoli inaugurando nei fatti la campagna regionale per le regionali. In Campania il centrodestra, tra l’altro, non avrebbe ancora il candidato. “Lunedì” ha promesso il leader della Lega. La tensione è molto forte sui candidati tra Lega, Fratelli d’Itali e Forza Italia. L’accordo era già stato chiuso mesi fa, prima del virus, ma ora Salvini lo vuole rivedere e prendersi il candidato in Campania quando era già stato assegnato a Forza Italia.

Salvini ce l’aveva in gola da un po’ di tempo. Ieri ha tirato fuori il rospo. “Ho sentito Berlusconi dire sì al Mes, il fatto che usi la stessa lingua di Renzi e Prodi mi lascia dei dubbi”. E poi: “Ho letto di disponibilità ad altri governi, per la Lega prima questo esecutivo va a casa e prima si va a votare, meglio è. Sia chiaro - ha ripetuto il leader della Lega - “che per noi dopo Conte ci sono solo le elezioni”. E dire che nei momenti più bui del lockdown, Salvini era stato tra i primi a chiedere un governissimo per gestire la crisi. Ora Salvini e Meloni puntano solo e soltanto sul voto anticipato. Possibilmente prima del referendum che ridurrà di un terzo il numero dei parlamentari. Ecco perchè Conte deve fare molta attenzione a come si muoverà nei mesi estivi, sui dossier e rispetto ad una maggiore autonomia dai 5 Stelle.