Zingaretti ha chiuso le liste per le Europee: il Pd guarda poco al centro e troppo a sinistra, renziani in fibrillazione

Le liste del Pd per le elezioni europee sono completate, sia per le posizioni di capolista, sia per quelli di immediato rincalzo. Ma i problemi, per il Pd di Nicola Zingaretti, sono appena iniziati. Il fianco a sinistra sembra, in parte, coperto (ma non lo è del tutto), ma il fianco destro, quello al centro, rimane pericolosamente scoperto. E gli ultimi sondaggi indicano che il Pd ha perso la “spinta propulsiva” iniziale.

Roberti capolista al Sud ma dopo molti rifiuti illustri

Mancava, per i cinque posti da capolista, l’ultimo tassello, chi avrebbe dovuto guidare i dem nella circoscrizione Sud. E’ arrivato ieri, quando l’ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, oggi assessore alla Legalità nella giunta campana guidata da Vincenzo De Luca, ha risposto di sì alle (pressanti) telefonate di Zingaretti. “Accetto per spirito di servizio” ha detto Roberti (71 anni, napoletano), ma la sua ‘chiamata alle armi’ arriva dopo molti rifiuti. Prima di lui avevano detto di ‘no’, a Zingaretti, sempre per la circoscrizione Sud, tre nomi ben più di grido del suo: la ex segretaria della Cgil, Susanna Camusso, la giornalista Lucia Annunziata, direttore dell’Huffington Post Italia e lo scrittore Maurizio De Giovanni, amico personale di Zinga.

Il Sud è il tallone d’Achille del Pd. I conti sui numeri

Roberti, in buona sostanza, è un ripiego e il Sud, per il Pd, resta un tallone d’Achille. Le percentuali di voto prese dai dem alle Politiche del 2018 - come quelle ottenute nelle recenti elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna, Basilicata (e, prima ancora, in Sicilia e in Molise) - parlano di un Pd ben al di sotto della quota raggiunta a livello nazionale (il 18,7%) e pure dei sondaggi, inchiodato tra il 10% e il 14%. Senza dire che il Pd – che alle ultime europee, con il 40% dei voti, elesse ben 31 europarlamentari – anche se dovesse ottenere più del 20% dei voti non ne avrebbe più di 18/20. Per fortuna (degli entranti) hanno fatto sapere che non si ricandidano in sei: Goffredo Bettini, Silvia Costa, Paolo De Castro, Alessia Mosca, Elena Gentile, Enrico Gasbarra.

Pisapia capolista al Nord-Ovest , Calenda al Nord-Est per coprirsi "al centro"

Nelle altre circoscrizioni, invece, tutto è stato più semplice. La prima ‘mossa’ di Zingaretti è stata di coprirsi a sinistra e non solo tramite il (faticoso) accordo cercato con Mdp. Nella circoscrizione Nord-Ovest il capolista sarà Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano ed ex leader di Campo progressista. Dietro di lui – in base alla legge elettorale per le Europee l’alternanza uomo/donna è obbligatoria come pure il voto ‘di genere’, nel caso di più di una preferenza – ci sarà la ex capodelegazione uscente del Pd a Bruxelles, Patrizia Toia. Poi, a seguire, un altro ‘sinistro’: l’assessore ai Servizi sociali del comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, nato nei movimenti studenteschi e molto battagliero sul fronte dei diritti alla casa per i migranti. Infine, ecco un’altra donna, stavolta indicata da Carlo Calenda: l’economista Irene Tinagli, ex deputata di Sc. A seguire, gli eurodeputati Bresso, Benifei e Viotti.

Al Nord-Est apre la lista l’ex ministro Calenda, e qui il colpo è alla botte, e non al cerchio: l’ideatore e promotore del movimento “Siamo Europei.it” (200 mila le firme raccolte) ha ottenuto non solo il posto da capolista, ma anche la presenza del simbolo del suo movimento dentro quello storico del Pd (lo spicchio sotto e in bella evidenza).

Mdp piazza due candidati su tre nell’accordo con il Pd

In cambio, Calenda non ha ostacolato l’alleanza con Mdp, rispetto alla quale sia lui sia, ovviamente, i renziani hanno provato a fare blocco e opposizione interna fino all’ultimo. “Con D’Alema siamo avversari” ha twittato Calenda. “Gli scissionisti non valgono neppure l’1%” sbottano i renziani. Gli scissionisti (o transfughi) usciti dal Pd candideranno un paio di nomi in posizioni non di primo piano, ma eleggibili: l’ex ministro Cecilia Guerra, nel Nord-Est, e l’eurodeputato uscente (ex Pd, poi passato a Mdp) Massimo Paolucci, molto vicino a Massimo D’Alema e portatore di voti al Sud. Mdp voleva imporre al Pd anche un terzo nome, quello di Antonio Panzeri, nel Nord-Ovest, ma in questo caso non l’ha spuntata. Panzeri rischiava di ‘fare ombra’ a Pisapia.

C’è, ancora aperta, anche una trattativa con Elly Schlein, eletta con il Pd nel 2014 e poi passata con Possibile di Civati, ma è difficile che la verde tedesca possa accettare.

Le candidature al Centro, Sud e Isole

Seguono, sempre nella circoscrizione Nord-Est, Elisabetta Gualmini, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, e altri tre eurodeputati uscenti (l’ex ministra Cecile Kyenge, Damiano Zoffoli, Isabella De Monte). Più, forse, ma le trattative in questo caso sono ancora in corso, l’ex sindaco di Vicenza, Achille Variati (spinto da Calenda) e Antonio Calò, premiato come “cittadino dell’anno” per aver dato ospitalità ad alcuni profughi nella sua città, Treviso. Anche il Nord-Est è terra avara di voti per il Pd: rischia di restarlo.

Al Centro, paradossalmente, è stato tutto più facile. La capolista, che non è mai stata in discussione, è la renziana (e segretaria del Pd toscano) Simona Bonafé. Ma la novità dell’ultima ora è la candidatura del braccio ‘sinistro’ di Zingaretti e il suo vicepresidente in Lazio, Massimiliano Smeriglio, nella testa di lista subito dopo la Bonafé. Una piccola concessione a quel che resta del renzismo ancora militante. A seguire, altri tre europarlamentari uscenti: David Sassoli, Roberto Gualtieri (area Giovani turchi) e Nicola Danti.

Al Sud, dietro Roberti, cercheranno la riconferma gli uscenti Andrea Cozzolino (bassoliniano), Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino e Pina Picierno (renziana doc). Nelle Isole, dietro la capolista, Caterina Chinnici, figlia di Rocco, ci sarà il medico dei migranti di Lampedusa, Pietro Bartolo. Vicino al progetto di LeU, quando nacque, quella di Bartolo è una candidatura espressione di una lista (presente, per ora, solo in Lazio, ma che vuole espandersi anche in altre realtà) di cattolici impegnati in politica. Si tratta di “Demos – Democrazia solidale”: fondata dall’ex sottosegretario agli Esteri, Mario Giro, e dal consigliere laziale Paolo Ciani, sta, però, dalla parte di Zingaretti già da molti anni, ormai. Infine, in quota Calenda, Virginia Puzzolo, caposettore della Commissione europea sulla scienza aerospaziale.

La politica del ‘bilancino’

Ma i problemi, per Zingaretti, sono appena iniziati. I sondaggi, dopo un mese di costante avanzata (il Pd, dalle primarie in poi era schizzato in su fino a toccare il 20-21% e quindi a superare, seppure in discesa, i 5Stelle), segnano il passo. I 5Stelle, grazie all’accorta ‘nuova fase’ di Di Maio, sembra aver fatto esaurire la “spinta propulsiva” al Pd, che torna, sempre nei sondaggi, sotto l’M5S e non avanza più.

Inoltre, il mondo renziano è entrato in piena fibrillazione. Alcuni cattolici come il gruppo dei ‘pop-dem’, raccolti intorno all’ex ministro Giuseppe Fioroni e al direttore del Popolo d’Italia, Lucio D’Ubaldo, stanno per prendere cappello e andarsene: vogliono dare vita a una “Rete bianca”, prodomo di un partito cattolico e neo-centrista. Dell’ostilità manifesta del pacchetto di mischia di Giachetti già si sa, ma quelli sono i renziani pasdaran. Anche i renziani ‘dialoganti’, però, sono entrati in forte sofferenza. Lorenzo Guerini, oggi presidente del Copasir, e Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi, si sono costituiti in area autonoma: si chiamerà “Base riformista” o “Alternativa riformista” (il nome più gettonato è il primo, in omaggio alla vecchia corrente di ‘Base’ del dc Marcora) e si è staccata, di fatto, dall’area Martina. Può contare su buoni numeri: 170/175 membri in Assemblea nazionale, 28/30 in Direzione e, soprattutto, circa 60/70 parlamentari. L’area, - che si doterà anche di uno Statuto e di un manifesto programmatico e che terrà una prima Assemblea nazionale a maggio - vuole rappresentare e far vivere “la cultura liberal-democratica e cattolico-democratica” dentro il Pd, dice Guerini. Intenzione nobile. Gli zingarettiani ricordano, però, che quando, nel Pd di Veltroni, D’Alema diede vita all’associazione ‘Red’ tutti pensarono che si trattasse del preludio di un altro partito. Renzi, intanto, guarda da fuori e aspetta, ma i suoi Comitati, nati in suo nome e scia, ‘Azione civile – Ritorno al futuro’, fremono: vogliono la scissione.