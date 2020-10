[il caso] La linea dura del governo: no mask in piazza ma solo se rispettano le regole, distanza e mascherine

Oggi a Roma i negazionisti del virus o anche solo della mascherina potranno manifestare ma come fanno tutti, a distanza e con mascherine. Altrimenti multe e vanno anche a casa. In Spagna il governo centrale ha imposto una sorta di lockdown regionale alla regione di Madrid (Comunità Madrilena) dopo che la Corte superiore di giustizia due giorni fa aveva bocciato gli stessi divieti definendoli “liberticidi” e “lesivi dei diritti fondamentali”. Qualche giorno fa è successo qualcosa di simile anche in Germania: qui la Corte Costituzionale ha detto che non esiste un potere assoluto neanche in queste circostanze e che le limitazioni dei diritti individuali vanno calibrate.

L’effetto “positivo” del virus

Tra i tanti effetti collaterali del virus, molti sono catastrofici, alcuni pessimi, altri utili, quasi preziosi. E’ nata, ad esempio, si sta formando in modo del tutto spontaneo una sorta di legislazione europea sul tema della tutela dei diritti e della loro gestione in circostanze eccezionali come la pandemia. In modo del tutto spontaneo, le democrazie e i loro popoli si stanno interrogando e cercano risposte sugli strumenti da usare in caso di pandemia. Segno che molto alto e sensibile è il senso e la tutela delle libertà individuali.

Il caso Italia

In Italia il dibattito è stato già molto forte nei tre mesi di lock down (8 marzo-18 maggio). Le limitazioni possiamo dire totali dei diritti e delle libertà individuali; il fermo totale delle attività produttive, educative, culturali, sportive, tutto questo è stato digerito in nome della paura suprema, morire per il il virus. Le voci critiche ci sono sempre state, in Parlamento prima di tutto, poi tra i professori e i costituzionalisti, meno tra i cittadini, ma alla fine suonavano soprattutto come fastidiosi rumori di fondo.

Così il governo ha potuto decidere quasi in autonomia misure eccezionali: oltre a chiuderci in casa, tutti ricorderanno l’uso frenetico di Dpcm (atti del governo senza alcun filtro del Parlamento), una spesa pubblica anche questa frenetica (abbiamo fatto debito per cento miliardi) di cui abbiano tuttora scarsa rendicontazione.

Massima tutela dei diritti

Adesso non si potrebbe più ripetere qualcosa del genere. Anche se dovessimo disgraziatamente precipitare in una seconda emergenza sanitaria. “In tutti gli ordinamenti europei - ragionava ieri il presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli - si registra l’espansione della giurisdizione sul tema della restrizione dei diritti”. Ed è chiaro, aggiungeva, che i governi delle moderne democrazie “in un contesto come quello pandemico devono assumere misure idonee, proporzionate e temporanee, anche severe ma mai tali da annientare altri diritti in nome della salute”. Il faro, il punto di riferimento illuminato in questi mesi è stato il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale: incostituzionale dichiarare emergenza quando l’emergenza non c’è; e di sicuro questo non può farlo il governo. A proposito dell’ultima proroga dello stato di emergenza chiesta e ottenuta del governo, pochi giorni fa il professore ha detto ospite a Omnibus su La 7: “Serve a sveltire delle procedure che non si ha l’intelligenza e il coraggio di sveltire in maniera ordinaria Io mi porrei questa domanda: proroga dell’emergenza o proroga dell’impotenza? O peggio ancora, proroga dell’incapacità?”.

No Covid in piazza Roma

Quello che è successo ieri va dunque letto in questo contesto molto speciale. Il governo ha deciso infatti che tra il diritto di manifestare e il rischio di scatenare, quasi certamente, un cluster di Covid “vince” la tutela della salute. Quindi oggi i negazionisti del virus, in tutte le loro variazioni, potranno legittimamente manifestare rinnegando però se stessi: rispettando cioè le misure di sicurezza, il distanziamento e mascherina, che sono l’oggetto stesso della loro protesta.

C’è un po’ di tutto in piazza oggi a Roma. I negazionismi totali del Covid (quelli dell’ex generale dei carabinieri Pappalardo, per intendersi, che s’è messo a capo di una improbabile genia di no vax) hanno appuntamento alla Bocca della verità (presenze stimate cento) per dire “no alla dittatura sanitaria”. Più o meno alla stessa ora gruppi di estrema destra organizzano un sit in all’Eur (davanti al Colosseo Quarato) per manifestare contro le misure restrittive legate al Covid (attese circa 300 persone). La manifestazione più affollata dovrebbe essere, sempre dalle 14, quella in piazza San Giovanni. Si chiama “In marcia per la liberazione” e due testimonial molto popolari come Enrico Montesano e Rosita Celentano. La scaletta prevede gruppi artistici e musicali e si stimano più di tremila persone. Eventi analoghi sono stati organizzati anche in altre città italiane.

Dopo il primo lockdown ci sono state manifestazioni solo a Roma ed assai poco partecipate. Adesso il fenomeno dei negazionisti, pur con tutte le loro differenze, sta crescendo ed è necessario stabilire alcune regole. Tra una manifestazione e l’altra si pala di circa cinquemila persone assembrate, senza distanze nè mascherine. Tutta gente che poi prenderà mezzi pubblici, andrà in ristoranti e caffè, vedrà altre persone. Un cluster sicuro nella Capitale.

La linea dura del ministro dell’Interno

Da qui la decisione del governo di chiarire le regole del gioco. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha deciso la linea: “massimo rigore e fermezza assoluta” nei confronti di chi non rispetta le normative anti-Covid durante le manifestazioni. Da qui la circolare recapitata ieri pomeriggio dal Capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, a tutti i prefetti e questori. Nel documento si spiega che le manifestazioni "devono svolgersi soltanto e a condizione che vengano rispettate tutte le regole previste dalla normativa anti Covid, cioè garantendo il distanziamento sociale e l'uso della mascherina”. La prescrizione ai vari promotori è di indossare la mascherina. In caso contrario, le forze dell'ordine dovranno scioglierle. Saranno poliziotti e carabinieri alla fine a dover mettere la faccia davanti all’irresponsabilità. Cosa succederà se dovranno iniziare a fare verbali da 400 euro? Inutile dire che la scena più bella oggi sarebbe quella di veder persone che manifestano tutto il proprio dissenso ma rispettando le regole collettive. Sarebbe un altro pezzetto importante che si aggiunge a quella costruzione di un nuovo senso comune in era pandemica.

I distinguo di Montesano

Gli organizzatori della Marcia per la liberazione, quella di piazza San Giovanni, stanno facendo in queste ore varie precisazioni. ”Veniamo accusati di essere negazionisti di estrema destra e confusi con gli organizzatori di altre manifestazioni, da cui abbiamo preso e prendiamo le distanze” hanno scritto in un comunicato. “Ci vediamo costretti a ribadire che non neghiamo l'esistenza del virus. Quello che noi contestiamo è l'uso politico liberticida e terroristico che ne fa il potere, un potere che fa leva sulla paura dei cittadini per meglio addomesticarli e soggiogarli (vedi la proroga dello Stato d'emergenza). Non ci limitiamo tuttavia a protestare, noi indichiamo la via per evitare che il Paese precipiti nel burrone in cui le classi dirigenti lo stanno spingendo. Da qui le quattro parole d’odine su cui è stata indetta la Marcia della Liberazione: Lavoro, Reddito, Democrazia, Sovranità”. Enrico Montesano, che ha aderito ma non sa ancora se andrà, ha precisato il suo punto di vista: “La mascherina è dannosa, basta con questo clima insopportabile, la gente è terrorizzata, la pressione massmediatica è devastante con la collaborazione di presunti medici e accademici che imperversano a tutte le ore in tutte le tv”. Insomma, oggi in piazza si scontrano prima di tutto due diritti costituzionali: quello di manifestare (art.17) e quello alla Salute (art.32) diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Il pasticcio spagnolo

Lo scontro è già avvenuto in Spagna e in altri paesi come la Germania e la Francia. Giovedì la magistratura spagnola ha bocciato il mini lockdown decretato dal governo a Madrid e in altre nove città della Comunità madrilena per frenare la diffusione del contagio da coronavirus (700 contagi ogni 100 mila abitanti contro i 257 nel resto del paese). In Spagna le misure sulla salute ricadono sotto la responsabilità delle singole regioni.

L’ordinanza del governo della Comunità madrilena (circa 4,5 milioni di persone) vieta di lasciare la città “se non per ragioni di lavoro, studio o salute”. Un lockdown parziale, simile a quello deciso dal governatore Zingaretti a Latina. E a quelli che sempre più spesso potremo vedere qui in Italia. I giudici della Corte superiore di giustizia madrilena hanno giudicato però la misura “sproporzionata e discriminatoria” , “lesiva delle libertà fondamentali”. La polizia ha subito smesso i controlli. E nel paese s’è scatentao il caos. Chi ha ragione? A chi obbedire: alla magistratura o all’autorità di governo? Tutto ciò alla vigilia di un fine settimana lungo per via della festa nazionale spagnola. Alla base c’è che nessuno poi vuole un secondo lockdown: sarebbe devastante per l’economia e insostenibile a livello sociale.

Occorre precisare che all'epoca della prima ondata dell'epidemia, a marzo, il governo aveva imposto lo stato di emergenza in modo da poter decretare un lockdown nazionale, superando le resistenze locali. Ma una volta revocato a fine giugno, la responsabilità è tornata alle 17 regioni autonome.

Per uscire dal delicato e pericoloso impasse, autorità locali e governo centrale si sono incontrati e hanno condiviso una linea comune. Ieri il governo spagnolo ha ufficialmente decretato lo stato di allerta nella regione di Madrid per cercare di contenere la diffusione del virus. Le misure sono le stesse in vigore prima che la Corte superiore di giustizia di Madrid le respingesse.

Ogni democrazia deve fare i conti con le proprie regole interne. Ma è chiaro, ovunque, che i popoli, anche se spaventati, non barattano volentieri le proprie libertà. Neppure in nome della salute.