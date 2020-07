Linate pronto a ripartire: riapertura in anticipo per l'aeroporto milanese

L'aeroporto di Linate riaprirà dal 13 luglio. A quanto si apprende, il ministero dei Trasporti ha inviato comunicazione all'Enac.

Si tratta di un'apertura in anticipo rispetto alla data del 15 luglio prevista nel decreto del Ministero dello scorso 15 giugno. Al momento l'unico scalo milanese aperto è il terminal 1 di Malpensa, sufficiente per il traffico di passeggeri che si registra al momento.

Chiusi il terminal 2 e soprattutto Linate dove gli spazi sono più ristretti e quindi meno semplice è garantire il distanziamento, tenendo in particolare conto dei lavoro in corso nello scalo.

Linate (Ansa)

Sea chiedeva un rinvio

La Sea, la società di gestione dello scalo, aveva chiesto - come si legge su Repubblica - un rinvio al ministero perché tenere i distanziamenti imposti causa Covid a Linate è estremamente complesso, complici anche i cantieri aperti. Non solo: la frequenza dei voli per motivi di sicurezza dovrebbe essere ridotta da nove a due decolli all'ora. E la riapertura in queste condizioni causerà alla società - che già perde tra i 25 e i 30 milioni al mese causa crollo traffico - un buco ulteriore di circa 2,5 milioni al mese.

A spingere per la riapertura rapida di Linate sono stati invece - continua il quotidiano - nelle scorse settimane sia l'Enac, l'autorità di controllo del traffico civile, che Alitalia. L'ex-compagnia di bandiera controlla i due terzi degli slot sul secondo aeroporto di Milano che dovrebbe essere una delle basi fondamentali per il suo futuro.