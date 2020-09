[L'analisi] Liguria da ex regione 'rossa' a centrodestra doc. Ma il ribaltone è anche generazionale

Ricordo, a scuola e all’università quando studiavamo le “Regioni rosse”, la lista era una variabile indipendente: Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, i più colti ci mettevano anche le Marche, i raffinatissimi pure la Basilicata, che pure tanto rossa non era ma democristiana, rosa al massimo, grazie alla figura di Emilio Colombo.

Ora, la Toscana e l’Emilia-Romagna hanno retto grazie anche a due candidature sbagliate da parte di Matteo Salvini, l’Umbria e le Marche sono cadute entrambe in pochi mesi, la Basilicata pure è diventata di centrodestra e la Liguria è diventata una delle Regioni più di centrodestra d’Italia. E questa è una storia che merita di essere raccontata.

L'esempio della Liguria

Cinque anni fa, Giovanni Toti vinse solo grazie alle divisioni del centrosinistra, quando Sergio Cofferati – oggi Sinistra Italiana - non riconobbe il risultato delle primarie vinte da Raffaella Paita – oggi Italia Viva – e mise in campo la candidatura di Luca Pastorino – oggi Liberi e Uguali, entrato in quota Pippo Civati – che non vinse, ma fu necessaria e sufficiente a far perdere Lella e a far vincere Toti.

Giovanni Toti, allora eurodeputato azzurro, prese il 34 per cento dei voti, i tre candidati alternativi contrapposti, almeno quelli principali, fecero il 62 fra Paita, Pastorino e Alice Salvatore, candidata presidente pentastellata.

Oggi, quelli del 62 erano tutti insieme a sostenere la candidatura di Ferruccio Sansa, che non è una cattiva persona, però si è fermato al 38,9, dopo una campagna elettorale completamente sbagliata, puntata sul “noi e loro”, su una presunta superiorità antropologica e soprattutto che non ha provato in alcun modo a prendere voti al centro, dove invece ci sono praterie. E anche le dichiarazioni post-voto di Sansa hanno dimostrato che non hanno imparato nulla dalla sconfitta e sembrano sempre più destinati a chiudersi in una riserva indiana.

E nel centrosinistra volano gli stracci, con gli esponenti di Base Riformista guidati da Pippo Sergio Rossetti, consigliere regionale rieletto in extremis, che hanno iniziato a cannoneggiare il quartier generale di Andrea Orlando e Roberta Pinotti, gli artefici dell’incredibile candidatura di Sansa, che è sempre stato il più fiero avversario del Pd a trazione Claudio Burlando.

Viaggio nel risultato totiano

E così Toti è balzato dal 34 al 56,1 per cento, il risultato più alto della storia del centrodestra in Liguria, che pure aveva vinto una volta prima delle due di Toti con Sandro Biasotti nel 2000, una vittoria che costrinse Massimo D’Alema a dimettersi da Palazzo Chigi, esattamente come con la sconfitta di Raffaella Paita iniziò a vacillare l’impero di Matteo Renzi, poi disgregatosi con il referendum del 4 dicembre qualche mese dopo.

E vale la pena fare un viaggio in questo risultato totiano perché ha tanti colori, a partire dall’arancione. Il colore del centrodestra ligure storico, ovviamente. Ma quello non sarebbe bastato, anzi al massimo avrebbero totalizzato uno striminzito 40 per cento, arrotondato per eccesso.

Il punto è che, quando Toti è stato eletto presidente, il centrodestra amministrava il 25 per cento dei liguri, sostanzialmente i Comuni attorno a Imperia, la costa savonese, il Tigullio e un po’ di Val Fontanabuona, erede della tradizione Dc e di Paolo Emilio Taviani, qualcosa in Val di Vara nello spezzino.

Poi, un po’ alla volta, Toti e le sue liste civiche arancioni hanno sfondato in territori alieni, vincendo con Ilaria Caprioglio, un’ex modella dall’ottima dialettica e dai pensieri profondi che però è alle prese con moltissimi problemi interni alla coalizione, a Savona città, dove il centrodestra aveva vinto una sola altra volta nella storia. E poi a Genova con Marco Bucci, dove il massimo di centrismo era stato un sindaco repubblicano negli anni Ottanta a capo di una giunta pentapartito.

E poi alla Spezia, dove il centrodestra non aveva mai vinto nella storia, e invece si è imposto il moderato Pierluigi Peracchini, totiano ed ex sindacalista Cisl, e addirittura a Sarzana, il Comune più rosso d’Italia, dove ha vinto Cristina Ponzanelli, totiana pure lei, con una strategia coordinata dal proconsole del governatore Giacomo Raul Giampedrone.

Stavolta, se possibile, tutto questo si è tradotto nelle urne anche nei quartieri storicamente più di sinistra di Genova: e se Cornigliano, dove ci sono le acciaierie dell’Ilva, ha da qualche anno il predominio leghista, stavolta è andata al centrodestra anche Certosa, il quartiere più rosso della città.

Va inquadrata, questa storia.

Non sono diventati improvvisamente elettori di destra, ma semplicemente sono cittadini del quartiere su cui ha impattato di più il crollo del Ponte Morandi che, in qualche modo, hanno ringraziato Toti (e Bucci) dando alla lista del governatore il 30 per cento, quanto un tempo faceva tutto il centrodestra unito. Premiata in particolare dalle preferenze l’assessore alla Formazione Ilaria Cavo, un caterpillar del lavoro, che aveva mandato a scuola tutti i ragazzi della zona anche durante l’emergenza, riuscendo a superare i problemi dovuti al crollo del Morandi.

E vale la pena di raccontare anche la storia di Vado Ligure, il Comune più rosso della provincia di Savona, dove la sindaca, ex presidente della Provincia del Pd, si è schierata (personalmente, non politicamente) per un candidato totiano.

Merita infine di essere raccontata anche la storia della provincia di Imperia, dove è andato in scena lo scontro tutto in famiglia fra Marco Scajola, assessore alla Casa della giunta Toti, amicissimo del governatore, e suo zio Claudio.

Lo scorso anno, al momento di eleggere il sindaco di Imperia, Marco e Toti decisero di schierare un loro candidato contro “lo zio Claudio”, che però vinse al ballottaggio, sconfiggendo il governatore – con cui Scajola senior non si è mai particolarmente amato, per usare un eufemismo - sul suo stesso versante elettorale. Stavolta, la rivincita. Anzi, una super-rivincita.

Ribaltone generazionale

Perché Marco Scajola è stato il più votato dell’intera Regione (insieme alla già citata Ilaria Cavo, oltre le 7500) e l’uomo che ha preso più preferenze in Italia rispetto al collegio elettorale: 7786. Gli elettori hanno riconosciuto a Marco Scajola la correttezza e la lealtà anche nel sostenere l’azzurro Giorgio Mulè alle politiche, paracadutato in un collegio dove nessuno lo conosceva e dove Marco gli ha fatto da angelo custode.

In questo modo non solo Scajola junior è rientrato trionfalmente in consiglio regionale ed è diventato l’uomo forte di Toti nel Ponente, ma ha tenuto lontanissimo, a quasi cinquemila voti di distanza, il candidato dello zio, l’ex presidente della Provincia Luigi Sappa.

E l’8 per cento della lista di Forza Italia-Liguria Popolare, sostenuta da Claudio Scajola, è sì il miglior risultato azzurro nella regione, ma assolutamente insufficiente a portare Sappa in Regione. Insomma, in Liguria è andato in scena un ribaltone non solo politico, ma anche generazionale, di vita e di vite, qualcosa che, se uno avesse provato a raccontarlo anche solo sei anni fa, sarebbe stato prelevato e sottoposto immediatamente a un Tso. Quanto a casa Scajola, la cena di Natale non sarà il momento più pacifico di sempre.