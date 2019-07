Libia, il Pd decide di non decidere: il risultato è il solito ‘baccano’ interno. Le mosse di Orfini, Renzi&co.

Il ‘caso Libia’ (votare o non votare le mozioni del governo? Ed è meglio farlo per parti separate? E i porti libici sono, o meno, porti sicuri?) e il ‘caso migranti’ (accoglierli tutti o solo una parte, i migranti in fuga da guerre e carestie?) mettono a dura prova la tenuta, fisica e mentale, dei dem.

Il Pd non solo – tanto per cambiare – “si divide” (un evergreen), ma sui fondamentali – la politica estera – non sa proprio che pesci pigliare e, neppure, ‘come’ pigliarli. Enrico Borghi, tenace e coriaceo deputato dem che, ai gialloverdi, fa vedere i sorci (gialli o verdi che siano) quasi tutti i giorni, allarga le braccia sconsolato e dice: “Nel Pci ti insegnavano che una linea sulla politica estera la ‘devi’ avere, sempre e in ogni caso. Altrimenti non sei un partito, ma – come diceva De Mita – anime confuse prive di idee”.

Il Pd non trova ‘la quadra’ se non evitando la ‘linea’…

In effetti, la discussione, andata in scena ieri e l’altro ieri, nel gruppo del Pd alla Camera per evitare l’inevitabile, e cioè che la divisione interna al Pd si materializzi plastica è defatigante: le posizioni, erano, all’inizio, inconciliate e inconciliabili: da un lato la ‘linea Minniti-Zingaretti’ (dura), dall’altro la ‘linea Orfini-renziani’ (morbida). Un caso e il segno che il Pd può cambiare segretario, ma non perde il suo peggior difetto: dividersi in ogni occasione possibile.

Stavolta, la pensosa e confusa ‘discussione’ interna aveva come ‘centro’, appunto, la missione militare italiana in Libia e il voto - che si è tenuto ieri, alla Camera, ma che si replicherà anche la settimana prossima in quel del Senato – che ogni sei mesi il Parlamento deve onorare se vuole rifinanziare e prorogare le missioni militari all’estero.

Dopo una intera giornata, quella di ieri e di oggi, passata a discutere – citazione colta sempre dell’onorevole Borghi – “del sesso degli angeli come al concilio di Costantinopoli i padri cristiani mentre la città era assediata dai Turchi che poi la travolsero”, se, come e fino a che punto sostenere le missioni militari italiane compresa – ecco il punto dolente – quella in Libia, il gruppo parlamentare dem ha dato mandato al capogruppo, Graziano Delrio, di ‘inventarsi’ una soluzione (cioè di mediare tra le differenti posizioni) e di portare, sempre al gruppo, prima che la spaccatura tra i dem si materializzi nell’aula della Camera, una linea. Il guaio è che, essendo impossibile trovarla, questa ‘linea’, la soluzione del Pd è minimale quanto incomprensibile: astensione ‘dal voto’, e non ‘nel voto’, sulla mozione che riguarda il sostegno dell’Italia alla Libia e voto favorevole al rifinanziamento delle altre missioni militari all’estero.

Minniti (Ansa)

Renzi appoggia Orfini per mettersi di traverso a Zinga

Ecco, dunque, che fare politica nel Pd formato 2019 “è un inferno” allarga le braccia, sconsolato, un deputato dem. I principi del diritto si intersecano e si confondono con quelli della politique politicienne. Per dire, Matteo Renzi, che – quando era al governo - ha sposato, come anche Gentiloni, la linea Minniti (dura), cioè del suo all’epoca ministro dell’Interno, sulla Libia, per contenere il più possibile i flussi migratori, ora fomenta il ‘fuoco amico’ dei Giovani Turchi di Matteo Orfini contro Minniti stesso. Perché? Perché Minniti, oggi, nel Pd appoggia Zingaretti, il quale ne ha sposato la linea (dura, ma gentile, essendo Zingaretti). Delrio, che con Minniti litigava un giorno sì e l’altro pure, da ministro dei Trasporti, contro il ministro dell’Interno, proprio sul tema dei migranti, sale e dorme sulla “Sea Watch 3” in compagnia del ‘rebelde’ Nicola Fratoianni - che con la sua Sinistra italiana finanzia un’altra nave Ong, Mediterranea - ma in Parlamento, quando si tratta di votare le mozioni che rifinanziano le missioni italiani in Libia, Delrio prova a far ‘sposare’ al gruppo la linea Minniti. A costo di perdere diversi voti di parlamentari dem ‘ribelli’ che potrebbero finire per votare con LeU e Mdp, anche se – dopo una lunga e faticosa mediazione, opera dell’eterno Dario Franceschini – la soluzione, alla fine, è quella di non votare affatto, cioè di astenersi ‘nel’ voto (e non ‘dal’ voto) cosìcché nessuno, all’esterno, possa capirci un beato nulla.

Franceschini media e il Pd, alla fine, neppure vota…

Tra i ‘renitenti alla leva’ – sul caso e sul caos Libia - c’è, appunto, Matteo Orfini, che era dalemiano, poi è stato renziano, ma oggi è solo orfiniano, e che, con tutti i suoi, vuole votare contro la risoluzione del Pd sulla Libia perché, appunto, questa sposa la linea Minniti, anche se contro Minniti, pure questo va detto, Orfini si è sempre scagliato.

E così, prima martedì pomeriggio e, poi, di nuovo, mercoledì mattina, la doppia riunione del gruppo dem alla Camera diventa un contorcimento di budella, un esercizio di stile, uno sfogatoio di frustrazioni e di risentimenti. Nell’assenza del segretario dem, Nicola Zingaretti, impegnato nel suo tour delle fabbriche italiane, ma anche in quella del presidente del partito, Paolo Gentiloni, e pure dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, bisogna decidere quale ‘linea’ tenere sulle mozioni che rifinanziano le missioni militari all’estero. Il povero Enzo Amendola, nuovo responsabile Esteri della Segreteria, ci deve mettere del bello e del buono per trovare un filo rosso comune e per impedire che i giornali titolino “Migranti, il Pd si spacca”. Si replica la prossima settimana anche al Senato, dove le mozioni di rifinanziamento della missione italiana in Libia devono ancora arrivare e dove i ‘soliti’ renziani (più gli orfiniani, ca va sans dire), pure lì, vogliono votare contro.

Un guazzabuglio. Un deputato dem, area Zingaretti, sbotta: “E’ stato un grave errore salire su quella nave. La gente, purtroppo, odia i profughi e Salvini cresce nei consensi”.

E così, tra un equilibrismo e l’altro, il compromesso tra le varie anime del partito scongiura la plateale frattura in aula. Il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, al termine della riunione dei deputati sulla Libia, riesce a salvaguardare l’unità dei parlamentari dem facendo approvare all’unanimità un documento in cui si annuncia la decisione di non partecipare al voto, quando le aule della Camera e del Senato passeranno ad esaminare l’accordo di collaborazione tra guardia costiera italiana e libica, siglato a suo tempo dall’ex-ministro dell’Interno Marco Minniti.

Orfini attacca, Quartapelle rintuzza, Delrio fa la sintesi

Un risultato non scontato, date le premesse con cui ieri si era aperta la riunione, aggiornata su proposta di Dario Franceschini, una volta preso atto dei contrasti insanabili e del fatto che, sulla linea Minniti-Zingaretti, il gruppo dem rischiava di squagliarsi: da qui nasce la mediazione finale. A sollevare il problema era stato, appunto, Matteo Orfini: non era disposto a votare la risoluzione sulle missioni internazionali che prevedeva, tra l’altro, il rinnovo dell’accordo di sostegno alla guardia costiera libica per la sorveglianza delle coste con le motovedette. Un accordo che Orfini aveva definito “intollerabile”, dato il quadro di fatto bellico del paese nordafricano e la politica di chiusura dei porti messa in campo dal nuovo governo gialloverde.

La posizione di Orfini, oltre che tra i deputati a lui più vicini, aveva breccia in altre componenti del gruppo, renziani in testa. L’assemblea aveva dato quindi mandato a Delrio di trovare una mediazione capace di evitare una palese spaccatura in Aula e si è concretizzata nella proposta - accettata - di non partecipare al voto, quando l’aula dovrà dire la sua sull’accordo di collaborazione tra la nostra guardia costiera e quella libica. Ciò è stato possibile grazie alla richiesta, già avanzata da più di un gruppo, di procedere alla votazione della risoluzione di maggioranza per parti separate, e cioè votando separatamente ogni missione da rinnovare contenuta nel dispositivo (circa 30).

Inoltre, l’approvazione della risoluzione di maggioranza fa decadere le altre risoluzioni, tra cui quella del Pd, prima firmataria Lia Quartapelle, che conteneva il rinnovo del sostegno alle motovedette libiche. “Le missioni in Libia - osserva Quartapelle - sono fondamentali, ma operano in un contesto ad alto rischio. Ad oggi il governo italiano non sta facendo nulla per stabilizzare e aiutare la pace. La strada è chiara: gli accordi tra Italia e Libia firmati da Gentiloni nel 2017. Siccome il governo ha nei fatti stracciato quegli accordi - continua - ci asterremo sulla missione della Guardia costiera libica perché non abbiamo avuto abbastanza rassicurazioni. Continueremo invece il nostro sostegno per le missioni Onu, Ue e l’ospedale di Misurata”.

In merito alla mediazione trovata, Delrio spiega che “non partecipiamo al voto perchè non ci sono le condizioni. Tutte le iniziative, da ‘Mare sicuro’ a ‘Sophia’, alla stabilizzazione, al controllo nei campi di raccolta, soprattutto all’attività della guardia costiera libica sono state sostanzialmente abbandonate. Non c’è più vigilanza, non c’è più controllo, e quindi l’approccio integrato che si era scelto di fare con gli accordi prima sottoscritti non è più rispettato. Noi votiamo tutte le missioni, ma il governo dovrebbe fare un salto di qualità e chiedere maggiori garanzie, fare più azioni attive”. Soddisfatto anche Matteo Orfini, che sui social posta la parte finale del documento approvato in assemblea, ma in cauda venenum: a suo avviso vale la sconfessione della linea Minniti sulla Libia.

Ma Orfini insiste: “Questo è solo l’inizio” (della guerra)

E, infatti, come spiega all’Huffington Post in un’intervista, per Matteo Orfini “questo è solo l’inizio”. La mediazione raggiunta nel Pd sulla questione libica non sconfessa la precedente linea Gentiloni-Minniti, come chiedeva lui, ma rappresenta comunque “una evoluzione nella posizione nella direzione che avevo auspicato”, grazie alla non partecipazione al voto sul supporto alle motovedette libiche. Per questo, si dice comunque “molto soddisfatto”. Del resto, lui e altri 6 (sei) deputati sono riusciti a bloccare la ‘gioiosa macchina da guerra’ di Zingaretti, a ingolfarla e a impedire, di fatto, che passasse una linea che non è né quella Minniti né quella Orfini ma un pastrocchio indigesto.

Orfini la spiega così: “La sensibilità su questi temi era molto più larga del numero dei firmatari della nostra risoluzione. L’evoluzione della situazione in Libia e il dramma umanitario che si è prodotto interrogava sempre più le coscienze di molti nel Pd, tanto che appena si è aperta la discussione c’è stata una valanga trasversale di prese di posizione. La richiesta di una correzione era corale”.

Una nuova ‘resa dei conti’ si avvicina, dentro il Pd

Ma se Orfini finge di sostenere, da buon ex dalemiano, che “abbiamo reso più forte il Pd, quindi anche il suo segretario. Non ho vinto io, ha vinto il Pd, e Zingaretti”, la verità è che, nel Pd, si prepara una nuova resa dei conti. L’attuale minoranza – nella fattispecie l’area di Matteo Orfini, i Giovani Turchi, ma anche molti renziani, specie l’ala dei pasdaran della mozione Giachetti-Ascani – colgono ogni occasione dare fastidio al ‘manovratore’ di turno, il quale, in questo caso, si chiama, Nicola Zingaretti. Il cambio di passo lascia comunque strascichi interni forti che Zingaretti si troverà, suo malgrado, a dover gestire perché oggi si discute di Libia, domani di linea politica. E, direbbe Borghi, il Pd, sulla Libia, “una linea non ce l’ha”.