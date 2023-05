Roma, 4 mag. (askanews) - Il generale libico Khalifa Belqasim Haftar è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni.Haftar, in questi giorni a Roma per una serie di incontri, ieri sera ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.Meloni era stata a Tripoli il 28 gennaio scorso con Tajani e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ma non aveva incontrato Haftar, la cui base è nell'area di Bengasi.