Lezzi:minacce espulsioni fanno ridere,si voti per nuovo capo M5S

Roma, 20 apr. (askanews) - Nel suo post su Faceook nel quale critica pesantemente il via libera del M5S alla riconferma di Claudio Descalzi al vertice dell'Eni, l'ex ministra Barbara Lezzi prende di petto il gruppo dirigente del Movimento. "Intimorire chi manifesta dissenso con promesse di sanzioni e minacce di espulsioni, non alleggerirà - avverte - dalle responsabilità e ora nessuno può essere espulso. Il reggente del M5S avrebbe dovuto convocare l'elezione del nuovo capo politico entro trenta giorni dall'inizio del suo incarico. Il ritardo è così prolungato che va ben oltre l'inizio dell'emergenza. Gli off (veline senza nome) contro Di Battista fanno ridere i polli. Stiamo programmando la ripartenza per l'Italia, si programmino anche gli Stati Generali"."Onestamente preferirei - scrive ancora Lezzi - che il nostro auto proclamato gruppo dirigente si mettesse a fare pressioni seriamente sul ministro Gualtieri, come io provo a fare da tempo, anziché sui suoi colleghi perché è stato ancora rinviato il decreto di aprile ma la gente ha fame, le imprese soffrono, gli autonomi devono essere indennizzati. Non so più come sollecitare azioni semplici, efficaci e puntuali ed è decisamente insopportabile assistere al teatrino delle veline e dei retroscena che portano alle minacce di espulsione mentre c'è tanto da fare e gli italiani aspettano quella considerazione che meritano".