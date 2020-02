Caso Leu, racconto di un dream team finito nell’incubo

Eppure, a un certo punto della scorsa campagna elettorale, iniziò a girare un sondaggio per cui già la semplice aggiunta nel simbolo del nome del presidente del Senato Pietro Grasso avrebbe assicurato un boom elettorale di Liberi e Uguali che – in un sistema elettorale che già iniziava ad avere parecchi elementi di proporzionale – avrebbe potuto costituire l’ago della bilancia dopo un risultato elettorale che si annunciava tripolare fra centrodestra, centrosinistra e MoVimento Cinque Stelle.

All star game della Ditta e dintorni

Del resto, lo schieramento che appoggiava LeU era una sorta di all star game della Ditta e dintorni, quasi una riproposizione del vecchio Pci innestato di “indipendenti di sinistra” e con spruzzate di sinistra radicale che faceva sperare in grandi risultati: come padre nobile un ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, l’unico arrivato a Palazzo Chigi provenendo dalle file della falce e martello; un quasi presidente del Consiglio nella legislatura precedente come Pierluigi Bersani e addirittura i due presidenti uscenti delle Camere: per l’appunto il presidente del Senato Pietro Grasso e la presidente della Camera Laura Boldrini. E, ad aumentare il peso della compagnia due ex segretari della Cgil: Sergio Cofferati e Guglielmo Epifani, che fu anche ex segretario del Pd.

In verità, più che un “dream team”, la notte dei risultati elettorali, si rivelò uno scenario da incubo e addirittura alla fine D’Alema – che più di tutti si era messo in gioco candidandosi all’uninominale nel suo collegio pugliese – restò fuori dal Parlamento. Esattamente come Cofferati che, fra tutti questi, era quello che aveva una storia personale più forte, quello che – con i tre milioni di persone in piazza con le bandiere arcobaleno – era andato ad un passo dal successo nell’”assalto al cielo”.

L'uscita di Bertinotti

E, in fondo, a firmare un necrologio preventivo di questa esperienza era stato un altro ex presidente della Camera dei deputati ed ex sindacalista dei metalmeccanici Cgil che veniva da quella storia, in un’intervista alla vigilia delle elezioni: Fausto Bertinotti. Che spiegò: "Nella sinistra politica italiana, in ogni sua componente, in basso mancano il radicamento territoriale e l'inserimento sociale, in alto i vertici mancano di una cultura politica forte. LeU rappresenta la vittoria del pensiero debole che propone politiche di benpensanti. Anche battaglie necessarie, come quelle sui diritti civili, gli immigrati, le nozze gay, se separate dalla lotta per la giustizia sociale e l'uguaglianza, non sono in grado di costruire un'alternativa di società. Si tratta di radicali a cui manca la radicalità, come si è visto sullo ius soli, mollato sul più bello".

Insomma, esattamente come era successo proprio a Bertinotti, la fusione a freddo fra diverse aree politiche - gli scissionisti antirenziani ex Pd di Articolo 1, Sinistra Italiana, Possibile e un’altra manciata di piccoli gruppi - non funzionò. E, come sempre avviene in politica, 1+1 non fece 2, ma 0,5 e forse anche meno.

I non eletti

Addirittura, uno dei tre leader del cartello elettorale, Pippo Civati, il primo di tutti questi ad essere uscito dal Pd, non venne eletto e anzi, uscì un solo parlamentare di Possibile, Luca Pastorino, oggi segretario di presidenza di Montecitorio.

Insieme a loro, quattro senatori: lo stesso Pietro Grasso, Francesco Laforgia, l’ex presidente dell’Emilia-Romagna Vasco Errani e la capogruppo del Misto di Palazzo Madama Loredana De Petris. A cui si è aggiunta l’unica arrivata in corso di legislatura, l’ex grillina campana Paola Nugnes, un tempo vicina a Roberto Fico che, dopo mesi di dissidenza e una breve permanenza nel misto tout court, ha aderito alla componente dei quattro di Liberi e Uguali.

La squadra

Alla Camera, oltre a Bersani, Epifani e Pastorino, vennero eletti Laura Boldrini, l’attuale ministro della Salute nel governo Conte bis ed ex capogruppo a Montecitorio del Pd Roberto Speranza, il capogruppo Federico Fornaro, espertissimo di leggi elettorali e regolamenti, l’ex capo dell’organizzazione bersaniana Nico Stumpo, il capo di sinistra italiana Nicola Fratoianni, l’ex viceministro dell’Economia Stefano Fassina, Erasmo Palazzotto che divenne famoso come “armatore” delle navi per i salvataggi di migranti in mare, Federico Conte, Giuseppina Occhionero, Michela Rostan e Rossella Muroni.

Una squadra che – grazie alla nascita del governo Conte – si è allargata anche a tre posti di governo che, oltre al ministero per Speranza, sono consistiti in due posti da sottosegretario per due esponenti che erano rimasti esclusi dopo il flop elettorale del 2018: Peppe De Cristofaro, già capo dei giovani di Rifondazione nel 2001 e dintorni, oggi sottosegretario all’Istruzione, e l’ex presidente dei senatori della neonata LeU nella scorsa legislatura Maria Cecilia Guerra, anche lei al pari di De Cristofaro non rieletta, e oggi sottosegretario dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Insomma, se non proprio per il successo elettorale, Liberi e Uguali verrà ricordata come strumento di recupero di una parte di classe dirigente che altrimenti avrebbe rischiato di restare fuori da tutto.

"La sinistra"

E lo sfarinamento del cartello elettorale del 2018 si sente in vari modi: alle europee del 2019, ad esempio, alcuni ex dalemiani hanno corso nelle liste del Pd, mentre “La Sinistra” si è presentata con le sue insegne comprendendo Sinistra Italiana e candidando, fra gli altri, lo stesso Fratoianni, peraltro restando lontanissima dal quorum per avere eletti.

E poi, in pochi mesi, già tre deputate hanno salutato la compagnia: Laura Boldrini, passata dal partito che aveva contribuito a fondare al Pd; Giuseppina Occhionero e, proprio questa settimana, Michela Rostan che sono andate con Matteo Renzi nelle truppe di Italia Viva, proprio mentre il Pd e Conte spiegavano che l’ex presidente del Consiglio avrebbe perso parlamentari. E invece ne guadagna.

Poi, giusto per completare la geografia parlamentare degli ultimissimi giorni, oltre alla Rostan passata da LeU a Renzi in nome del ritrovato afflato referendario (ma allora viene da chiedersi cosa ci faceva con quelli che brindarono al No e alla sconfitta della linea del proprio partito), va segnalato un passaggio di cui praticamente nessuno ha parlato: l’ex deputato del MoVimento Cinque Stelle in Sicilia Santi Cappellani dopo qualche settimana di Misto è passato al Pd.

La scelta di Cerno

E un passaggio di cui invece si è parlato moltissimo: il giornalista Tommaso Cerno che lascia il Pd per approdare alle truppe renziane anche lui. Manca ancora l’ufficialità degli atti parlamentari, le interviste sono state nette e inequivocabili. Ma, almeno fino a martedì prossimo, per i resoconti di Palazzo Madama resterà ancora nel Pd.

Cerno e la Rostan non dovrebbero essere nemmeno gli ultimi nuovi innesti di Italia Viva.

E per Conte non è una buona notizia.