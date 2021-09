Letta: vaccino è libertà, chi è ambiguo è contro italiani

Roma, 12 set. (askanews) - La campagna vaccinale deve essere completata, tutti devono capire che "il vaccino è libertà". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta alla festa dell'Unità. "Abbiamo una missione paese: dobbiamo completare la campagna vaccinale per rendere il nostro paese di nuovo completamente libero. Senza i 10 milioni di 9italiani che mancano ancora all'appello delle vaccinazioni non ce la faremo. Se ci fermiamo a dire 'il più è fatto', non capiamo il rischio che corriamo nelle prossime settimane. Il vaccino è libertà".Il vaccino è "libertà di lavorare, di guadagnare, di fare sport, di divertirsià Chi non si vuole vaccinale è contro l'altrui libertà e non può essere premiato".Aggiunge Letta: "Chi è ambiguo sul vaccino è contro la salute degli italiani, contro il lavoro, contro gli imprenditori. Inutile essere ambigui sul vaccino e poi andare a sfilare dalle associazioni degli imprenditori".