Letta a summit Progressiti: libertà e sicurezza ora sono nostre parole

Roma, 29 ott. (askanews) - Il Pd ha vinto le elezioni perché ha saputo essere "chiaro e coerente" e "per la prima volta" ha adottato parole come "libertà e sicurezza". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando al Global progress summit 2021. "Noi abbiamo vinto perché siamo stati chiari e coerenti".Ha aggiunto il segretario democratico: "Per la prima volta in trent'anni di centrosinistra in Italia le parole d'ordine sono state libertà e sicurezza. Non facevano parte del nostro vocabolario, ma ora sì e le persone l'hanno percepito".