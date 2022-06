Letta, sosterremo questo governo, non altri

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Abbiamo fatto bene a far parte di questo governo. Il governo che entra in questo ultimo anno chiediamo che carichi l'attenzione sull'agenda sociale, sulla svolta sociale. Questo governo che deve durare fino alla fine della legislatura deve rimanere così". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, nel suo intervento alla Direzione nazionale del partito. "Sosterremo fino alla fine questo governo non un altro. Se ci sono traumi non saremmo della partita. Continuità è necessaria". (ANSA).