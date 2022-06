Letta: sosterremo questo governo fino alla fine, non un altro

Roma, 30 giu. (askanews) - Il Pd sosterrà il governo Draghi fino alla fine, ma non appoggerà alcun altro governo. Lo ha detto Enrico Letta parlando alla direzione del partito. "I fatti di queste 48 ore mi obbligano a dire qualcosa di molto chiaro. Governo entrato nel suo ultimo anno di vita, orgogliosi di averne fatto parte"."Noi sosterremo fino alla fine della legislatura questo governo, non un altro governo. Se ci fossero traumi, discontinuità, cambiamenti, noi non saremmo più della partita. Per noi questo è il governo che va alla fine della legislatura. Continuità e serietà sono necessari in questo momento".Quando è stato bocciato il Ddl Zan "avremmo dovuto chiedere la caduta del governo? Ovviamente non l'abbiamo fatto".