Letta: Salvini da Draghi solito film, ormai è problema per Lega

Roma, 7 ott. (askanews) - Il colloquio tra Matteo Salvini e Mario Draghi è "sempre il solito film", con il leader della Lega che rientra nei ranghi dopo avere attaccato sui media. Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando sotto la sede del partito al termine dell'incontro con i sindacati. "E' sempre il solito film: Salvini che racconta al paese una storia, poi va a palazzo Chigi e tutto torna come prima. Non mi sembra una grande novità e ormai è anche stancante commentare".L'atteggiamento del leader leghista non è un problema per la maggioranza, "credo sia diventato un problema per la Lega".