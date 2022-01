Letta: politica si dimostri all'altezza, no trappole per Colle

Roma, 20 gen. (askanews) - Enrico Letta lancia un appello a tutte le forze politiche e a tutti i grandi elettori perché l'elezione del capo dello Stato non sia "funestata da trappole, franchi tiratori... Spero ci sia l'intenzione di giocare questa partita nella considerazione della situazione che il paese sta vivendo". Perlando a Radio Immagina, il leader Pd spiega: "E' il momento per la politica di dimostrare di essere all'altezza della situazione".Serve "un sussulto" da parte della politica, "diamo il meglio di noi stessi, tutti. Bisogna che ognuno faccia un passo indietro per fare insieme due passi avanti". L'obiettivo è una scelta "al livello di quello che abbiamo oggi, Mattarella e Draghi".