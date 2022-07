Letta: dal Pd pieno sostegno a Draghi, serve governo forte

Roma, 19 lug. (askanews) - "Facciamo con forza apello alle forze politiche: privilegiamo ciò unisce. Noi ci auguriamo che il risultato di domani e giovedi sia un governo forte e all'altezza" espressione di "una maggioranza forte che ritrovi il massimo consenso in Parlamento dove questo governo è nato, per affrontare la prossima legge di bilancio". Lo ha sottolineato il segretario del Pd Enrico Letta, nel suo intervento all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Pd che ha accolto con un applauso la richiesta del segretario ai parlamentari di "confermare pieno sostegno a Draghi"."Rilancio e protezione sono le parole che mettiamo al centro del nostro appello. Abbiamo la responsabilità di rilanciare insieme il Governo e non dare risposte legate alla declinazione di un essere ma a un io collettivo: al noi".