Letta: non credete a chi dice che torna Draghi, governo irripetibile

Roma, 12 set. (askanews) - "Non fatevi convincere da coloro che vi raccontano che ha già vinto la destra ma che poi in tre mesi litigano, salta tutto e si torna al governo Draghi... È un messaggio privo di alcun senso logico e concretezza. Per un motivo matematico: il governo Draghi è stato unico e irripetibile". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, in un incontro pubblico con la CNA, in cui ha spiegato che per effetto del taglio dei parlamentari e della legge elettorale "voluta dall'allora segretario del mio partito", chi vincerà lo farà "con una maggioranza solida: o noi o il centrodestra. Chi vince avrà una maggioranza larga in Parlamento, le soluzioni se litigano le devono trovare al loro interno, non è che poi si fanno le larghe intese".