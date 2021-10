Letta: no a scambi su mozione FN, su fascismo non c'è par condicio

Roma, 14 ott. (askanews) - "L'antifascismo non è un principio da par condicio. Avete visto che ci dicono votiamo la vostra mozione (contro le violenze neofasciste e per lo scioglimento di Forza Nuova dopo l'assalto alla Cgil, ndr) ma oltre al ripudio del fascismo dobbiamo ripudiare tutte le altre violenze che ci sono al mondo. Come se il rifiuto del fascismo avesse bisogno di essere riequilibrato". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Partito democratico, parlando a Caserta nel corso di una iniziativa elettorale."E' una logica asimmetrica inaccettabile, il rifiuto del fascismo è senza se e senza ma. Non c'è altro da aggiungere".