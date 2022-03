Letta: Italia blocchi importazione gas e petrolio da Russia

Roma, 10 mar. (askanews) - L'Italia deve valutare lo stop alle importazioni di petrolio e gas dalla Russia, per essere "coerente con le sanzioni". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta durante una diretta su Twitch. "In questa fase per essere coerenti con le sanzioni, credo che dovremo arrivare allo stop al petrolio e al gas russo. Sennò c'è la contraddizione che noi paghiamo con soldi nostri quelle fonti energetiche e poi quei soldi vengono usati dai russi per la guerra in Ucraina".