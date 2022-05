Letta: in futuro noi al governo solo col mandato degli elettori

Roma, 21 mag. (askanews) - "Alle prossime elezioni andremo con le nostre idee ma dobbiamo dare un messaggio molto secco, molto netto agli italiani. Le prossime elezioni saranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos'è e dove andava. Le elezioni saranno un confronto fra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall'altra parte, ma gli italiani devono sapere che se vinceranno loro governeranno per cinque anni, non ci vengano a chiedere poi di rimediare". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso di un comizio elettorale a Pisa, a sostegno della candidata democratica Federica Fratoni."Noi - ha ribadito il leader del Pd - andremo al governo solamente se gli italiani ci daranno il mandato elettorale".