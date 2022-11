Letta: governo e maggioranza hanno orizzonte corto, sono divisi

Roma, 19 nov. (askanews) - "Il governo e la maggioranza hanno un orizzonte corto. Basta vedere quello che è successo in Sicilia e in Lombardia dove la divisione sulla candidatura a presidente la dice lunga su come stanno le cose dentro la maggioranza. C'è una grande difficoltà da parte loro e un grande spazio per noi che dobbiamo cogliere uscendo da questo periodo difficile di dibattito interno". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando all'assemblea nazionale del partito.