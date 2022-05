Letta: discussioni naturali ma Draghi arriverà a fine legislatura

Roma, 20 mag. (askanews) - Un riavvicinamento tra M5S e Lega, possibile minaccia per il governo Draghi, "mi pare una prospettiva assolutamente inimmaginabile. Le alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative sono lì a dimostrarlo, non vedo alcun riavvicinamento e sono fermamente convinto che Conte non lo persegua". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato dal quotidiano tedesco Faz."Il governo Draghi - ha spiegato, secondo la traduzione del colloquio diffusa dall'ufficio stampa del Nazareno - durerà fino alla scadenza naturale della legislatura. Sulle decisioni prese, le forze di maggioranza sono sempre state allineate, dal sostegno umanitario, economico e militare all'Ucraina ai provvedimenti contro il caro vita. Dubbi e discussioni sono naturali, ma in questo momento così delicato e complesso, responsabilità e unità sono due parole chiave e sono convinto - ha concluso Letta - che il governo continuerà il suo lavoro".