Letta: appello a tutti, cambiamo la legge elettorale

Roma, 30 giu. (askanews) - Enrico Letta lancia un "appello" alle altre forze politiche perché si modifichi la legge elettorale. Il segretario del Partito democratico lo ha detto parlando alla direzione del partito e precisando che il Pd è comunque pronto a "vincere" anche con la normativa attuale."Voglio fare un appello alle altre forze politiche. Non proponiamo una legge che ci avvantaggi, siamo pronti a discutere di qualsiasi cambiamento. Ma il meccanismo delle liste bloccate è stato un meccanismo arido nel rapporto con gli elettori, è una priorità superare il sistema attuale"."Noi - ha precisato - ci prepariamo ad affrontare le elezioni con la legge elettorale attuale, non abbiamo nessuna paura e siamo convinti di avere le carte in regola per vincere. Ma rlancio questa nostra volontà, questa nostra disponibilità. In parlamento i nostri ragionamenti verranno portati avanti. Non ci venga detto che vogliamo fare un ragionamento soltanto pro domo nostra. Non è così".