Letta,è tempo rivedere Isee su assegno unico,oggi squilibrio

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Io penso che sia maturo il tempo, e mi rivolgo a Laura Castelli, viceministro dell'Economia, per andare a rivedere l'Isee per il tema dell'assegno unico". L'ha detto il leader del Pd Enrico Letta agli Stati generali della natalità. "Credo che se facciamo questo intervento, se ci mettiamo di impegno, lo facciamo per bene. E' un'operazione che oggi ha uno squilibrio. Se ci proviamo, dobbiamo farlo soprattutto affinché questa legislatura, che è stata così importante per la famiglia e i figli, non finisca con l'idea che è solo un'idea piccola. Invece no, è una cosa importante che ci mette alla pari degli altri Paesi europei". (ANSA).