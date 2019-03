Leghisti Vercelli invitano padre Moise Kean: prenda la tessera

Roma, 27 mar. (askanews) - La Lega di Vercelli ha invitato il padre del giocatore della nazionale, Moise Kean, a tesserarsi con il Carroccio, dopo le simpatie da lui espresse nei confronti di Salvini.Ecco cosa scrivono in una nota Paolo Tiramani, segretario provinciale Lega di Vercelli e capogruppo in Commissione Vigilanza Rai, Alessandro Stecco, capogruppo Lega Vercelli in Consiglio Comunale a Vercelli e Giancarlo Locarni, segretario cittadino e vice-segretario provinciale della Lega Vercelli: "Invitiamo Biorou Jean Kean, padre del vercellese Moise Kean promessa del calcio in forza alla Juve e azzurro, dato che ha espresso simpatia per Salvini e la Lega alla trasmissione di Rai radio 1 'Un giorno da pecora' a tesserarsi con noi e a venire a lanciare la campagna elettorale della Lega per le comunali di Vercelli"."Noi saremmo molto felici di averlo ospite in un nostro evento - afferma il segretario cittadino, Giancarlo Locarni - che organizzeremo a Vercelli nel quale possa conoscere i candidati della Lega; se avrà piacere lo tessererei volentieri come socio sostenitore della Lega Vercelli".Secondo Paolo Tiramani, tifosissimo della Juventus, è un "peccato non poterlo candidare alle comunali, dato che il padre non ha la cittadinanza italiana, ma dopo il suo intervento alla nota trasmissione di Radio Rai, saremmo contenti se il padre di Moise Kean accettasse il nostro invito a una serata conviviale di calcio, sport, storie familiari e di Lega per lanciare la campagna elettorale della Lista della Lega".Aggiunge il Consigliere Alessandro Stecco, candidato capolista alle Comunali: "Sarebbe l'opportunita' per parlare del suo progetto di associazione per affrontare l'emergenza migratoria alla radice in Africa, con progetti locali, anche mettendo a frutto la sua esperienza di agronomo, come ha riferito in trasmissione".