[Il caso] Tra pezze, rinvii e rattoppi la legge di Bilancio va avanti. La legislatura anche. Il governo meno

“La Ragioneria dello Stato ha purtroppo bocciato i seguenti commi….”. Fabio Melilli, paziente presidente della Commissione Bilancio, li scandisce uno dopo l’alto, occupano trentasei pagine e sono circa la metà dei 250 emendamenti prodotti dopo tre giorni di trattative disperate e insperate in Commissione Bilancio con il contributo di tutti però, maggioranza e opposizione. Un deputato Pd è disperato, la Ragioneria ha bocciato pure l’emendamento sulle Zes (detassazione per le imprese che aprono nelle Zone economiche speciali): “Ma come, devo subito parlare con Gualtieri, non capisco cosa sia successo…”. Una deputata Pd: “Hanno bocciato la salvaguardia per gli esodati, dicono che non ci sono le coperture”. I grillini strepitano perchè anche la proroga del superbonus edilizio del 110% è stato cassato. Sono le 20 e 30 del 22 dicembre. L’aula di Montecitorio sembra un formicaio preso a pallate. Gli onorevoli deputati lasciano l’aula in tutte le direzioni, molti hanno le mani nei capelli, altri il passo rassegnato, non sono scene di panico ma di lucida consapevolezza. “Ma ti pare che si possa andare avanti in questo modo…”. E sono, merita sottolinearlo, tutti di maggioranza, Pd e M5s, neanche uno di Italia Viva visto che poi sono quelli che “fanno richieste pretestuose” e “giocano alla scasso” come dicono alcuni ministri Pd.

Tra pezze e rattoppi

Urge mettere in fila i fatti delle ultime ore che altrimenti tra legge di bilancio - alla fine in qualche modo si spera che venga approvata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio - e la verifica di governo - in pausa natalizia ma con qualche passo in avanti - è difficile capirci qualcosa. La legge di bilancio sarà alla fine licenziata - si spera - ma con un azzardo procedurale e di contenuti mai visto dal dopoguerra a oggi. I 256 articoli della legge di Bilancio sono diventati un unico maxiemedamento di ben 1.150 commi. Il mezzo miracolo di pazienza e dedizione e anche un po’ di ironia compiuto dal presidente Melilli per coinvolgere le opposizioni e sperare di portare a casa il voto o almeno l’astensione di Forza Italia, ha prodotto altri 250 emendanti per lo più condivisi tra tutte le forze politiche. Si tenga presente che in origine gli emendamenti erano cinquemila di cui tremila solo di maggioranza. Si tenga presente altresì che il testo della legge di bilancio è arrivato alla Camera in prima lettura a fine novembre, oltre un mese e mezzo di ritardo causa seconda ondata Covid. Tra una cosa e l’altra, in Commissione il testo è stato lavorato cinque giorni.

Il Parlamento s’è preso il Fondo del governo

Ora, il problema è che la Ragioneria proprio ieri sera ha bocciato questo sforzo di compromesso. In pratica ha mandato indietro quasi la metà degli emendamenti condivisi per “mancanza di copertura”. Il Mef aveva messo a disposizione del Parlamento 800 milioni per soddisfare il cosiddetto assalto alla diligenza, cioè le richieste di gruppi, singoli deputati e rispettivi territori. 800 milioni su 40 miliardi che è il valore totale della manovra. Strada facendo, in quei tre giorni di lavoro disperato e forsennato, gli 800 milioni sono diventati quasi 5 miliardi. Il miracolo è stato reso possibile perchè è stata trovata nella Manovra una voce, un Fondo di oltre 4 miliardi destinato ad una non meglio specificata voce Covid nella disponibilità di palazzo Chigi. Il Parlamento ha deciso un esproprio “proletario” e s’è preso quei soldi. Su cui però la Ragioneria ha avuto da ridire. In un paio d’ore, tra le 20 e 30 e le 22 e 30, ieri sera alla fine sono state messe un po’ di pezze a colori, qualcosa è stato perso per strada e altro salvato magari per sei mesi anzichè un anno.

Il Senato “scavalcato”

Vedremo nel dettaglio stamani. Fatto è che ieri sera alle 22.30 il ministro Federica d’Inca per i Rapporti col Parlamento ha alla fine messo la fiducia. Il regolamento prevede che se tutti i gruppi parlamentari sono d’accordo, può essere chiesta la deroga e anzichè aspettare 24 ore, il voto di fiducia può essere fatto subito. Peccato però che Fratelli d’Italia, che pure ha lavorato agli emendamenti con spirito di collaborazione, si è risentita perchè è stata abolita la tassazione sui money transfer (usati dagli extracomunitari per mandare a casa le rimesse). E ha deciso di boicottare la legge di bilancio mettendo in atto tutto l’ostruzionismo che può. Quindi stasera alle 23, dopo 24 ore appunto, ci sarà il voto di fiducia mentre il voto finale è stato rimandato alla sera del 27 dicembre (domenica). Incrociando le dita perchè chissà quanti deputati di maggioranza avranno voglia e modo (aerei e treni viaggiano a scartamento ridotto) di tornare a Roma per votare. Vedremo. Dopodiché il 28 dicembre, lunedì mattina, il testo andrà al Senato. Che dovrà licenziarlo entro il 31 dicembre. In pratica la legge di Bilancio non sarà esaminata dai senatori. E anche questa è una prima volta assoluta.

Legislatura blindata

Ora ieri, con Montecitorio a pieno regime, bastava il colpo d’occhio per capire perché potrà forse cadere il governo ma mai la legislatura: capannelli bipartisan, emendamenti cofirmati da forze di maggioranza e opposizione, quelli delle opposizioni accolti dalla maggioranza e questi ultimi votati dalle opposizioni. Bastava sentire le parole di miele del relatore e del viceministro per capire che alla fine, a parte la doccia fredda serale della Ragioneria, sono tutti contenti nonostante il più grande azzardo procedurale mai osato dal Parlamento sulla più importate legge dello stato. “Il Parlamento ha lavorato bene e così abbiamo potuto scrivere una bella pagina di unità nazionale” ha detto ieri mattina Stefano Fassina (Leu) relatore di maggioranza. “Con un lavoro intenso di discussione seria e mai segnata da ostruzionismo abbiamo approvato in commissione centinaia di emendamenti con risorse senza precedenti. Ringrazio per questo lavoro a nome del governo maggioranza ed opposizione” ha detto il viceministro economico Antonio Misiani. Se si mette tutto questo sullo sfondo o in primo piano, è chiaro perché la verifica di governo che ieri andava avanti in parallelo a palazzo Chigi, potrà arrivare a un rimpasto più o meno strong o soft ma mai ad un voto anticipato. Con buona pace di Dario Franceschini e del segretario Pd Nicola Zingaretti.

Bonus, assunzioni e indennizzi a pioggia

La legge di bilancio è da sempre, almeno in una sua parte, l’apoteosi delle marchette e dei favori più strani. Da qui “l’assalto alla diligenza” che ogni anno i cronisti vanno a cercare nelle pieghe dei volumi della legge. Quest’anno doveva essere diverso. Il poco tempo a disposizione, la debolezza della maggioranza, i venti di crisi sul governo hanno costretto a compromessi e aggiustamenti. I quattro miliardi e mezzo hanno così finanziato qualche ottima nuova misura – come i 3 mila medici e i 12 mila infermieri per il piano vaccini e la cassa integrazione per gli autonomi (Iscro, erogata dall’Inps) - ma anche pagato una lunga lista di marchette. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fdi) curerà di persona un dossier sulle “marchette al tempo del Covid”. Qualcuna è stata sventata. Come gli 8 milioni che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva ottenuto, tramite emendamenti di deputati amici, per l’Expo a Dubai. La rassegna è in forse come tutte le fiere del mondo, pretestuoso assegnare fondi adesso. Un milione e 300 è stato destinato al Comitato che nel 2023 dovrà seguire le celebrazioni per l’ottavo centenario del primo presepe. Sono stati contati una decina di bonus, da quello per gli occhiali (5 milioni) a quello per lo smartphone, dal bunus Tv (100 milioni) al bonus cargobike con pedalata assistita, dal bonus mobili al bonus chef (da spendere in corsi di aggiornamento). I 5 stelle alzano “bandierine” sulle assunzioni nel comparto Difesa (gli amministrativi) e sui 12 mila “lavoratori socialmente utili assunti nella pubblica amministrazione”. Ce n’è per tutti, anche per i cani randagi, la filiera suina e quella delle api. Anche 2 milioni per rifare quattro km di Salaria in direzione Rieti. Non c’è un centesimo per la linea C della metropolitana di Roma ma si è riusciti a diluire i debiti sanitari delle regioni fino a 30 anni con la copertura di Cassa depositi e prestiti. Ci sono altri 15 milioni per il Reddito di cittadinanza e tre milioni al ministero dell’Ambiente (il grillino Costa) per “la forestazione urbana”. I 5 Stelle hanno potuto beatificare una volta di più “la visione green del loro mandato”. Sono anche riusciti a sventare l’aumento delle tasse sul fumo elettronico. C’è anche qualche norma di "civiltà giuridica”: un fondo di 8 milioni per gli avvocati di imputati assolti con sentenza definitiva. Lo ha preteso l’azzurro Costa (Fi), ex sottosegretario alla Giustizia. Il ministro Bonafede porta a casa altre assunzioni, 1935 agenti della Penitenziaria. La spesa pubblica gonfia a vista d’occhio. Soddisfatti anche i commercialisti (categoria che in questi mesi ha molto lavorato) esonerati da una serie di contributi. Meno comprensibili i 5 milioni destinati a finanziare uno studio per l’ibernazione. Vito Crimi e i 5 Stelle hanno stoppato ogni ipotesi di aiuto per l’editoria, settore in grade crisi. Ognuno ha avuto qualcosa. Questo significa evitare le sorprese o gli incidenti d’aula per uno o due voti. Questo non significa che non ci saranno critiche. L’Ufficio parlamentare di bilancio, organo tecnico e terzo di vigilanza, ha definito la manovra “un coacervo di misure senza un disegno ben delineato”.

Verifica, passi avanti verso il rimpasto

La legge di bilancio sarà approvata. Ma non rafforza l’azione del governo. Ieri Conte ha concluso il secondo giro di tavolo tra le forze di maggioranza per capire come strutturare la cabina di regia del Recovery plan (o Pnrr, Piano nazionale ripartenza e resilienza) che dovrà sovrintendere la gestione dei progetti finanziati con i 209 miliardi europei. Lo stallo sembra essere superato, la “piramide” di premier, due ministri, sei manager e 300 tecnici con poteri speciali, è stata del tutto “superata”. Diciamo pure cancellata. Entro fine anno (cdm del 28?) il testo e il progetto saranno portati in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento a cui spetta l’approvazione di tutto il Piano.

Difficile dire chi ha vinto e chi ha perso. Italia viva, che ha bloccato il progetto di Conte, rivendica di “aver riportato nei ministeri e nel Parlamento la sfida più importante dell’Italia dal dopoguerra ad oggi”. Via manager e via tecnici esterni alla pubblica amministrazione. Il ministro Boccia si affretta a dichiarare che non è così, “lo apprendo dalla Bellanova”. Il ministro Amendola, che annuncia i 52 progetti del Pnrr italiano (“erano 600”), dice che “una governance ci dovrà essere perché la chiede Bruxelles”. E questo nessuno lo ha mai messo in discussione. Bisogna vedere quale. La partita non è chiusa.

Tre ipotesi di rimpasto

Il convitato di pietra è sempre il rimpasto. Nelle dichiarazioni ufficiali non se ne parla. In quelle ufficiose si parla solo di questo. Il Pd è a tre quarti: un quarto non lo vuole (i franceschiniani e chi già siede al governo), tre quarti lo considera già fatto. Circolano tre ipotesi: cambio di alcuni ministri; inserimento di due vicepremier (Di Maio e Orlando) per blindare Conte; cambiare Conte, la più difficile. “Succederà a gennaio - è la previsione - una volta chiuso a palazzo Chigi il cronoprogramma con le cose da fare e le scadenze per i prossimi due anni di legislatura”. Basta “perdere tempo” ripetono Pd e renziani. E si ricomincia, con il Mes, le riforme, il progetto di paese che manca. La crisi non è superata. Al momento è congelata. E anche un po’ depotenziata. Ma è Natale. Per quanto “diverso dal solito”.