Perché la Lega ha deciso la “desalvinizzazione” e cosa c'è dietro questa scelta

La “desalvinizzazione” della Lega, stavolta, avviene con il beneplacito dello stesso Salvini. E si declina in vari modi, rumorosissimi per un partito che dell’identificazione totale con il leader ha sempre fatto il suo punto di forza: lo fece quando nel simbolo elettorale spuntò per la prima volta a caratteri cubitali il nome di Umberto Bossi, ma pur sempre subordinato all’obiettivo della stagione politica leghista: e quindi la Lega prima era Lombarda o Veneta o delle altre regioni (in termini leghisti “nazioni”) costituenti la federazione. E poi diventò Lega Nord e poi Lega Nord Padania Indipendente o per l’indipendenza della Padania, a seconda di come si voleva declinare l’obiettivo fra Camera e Senato.

Poi, prima con le politiche del 2018 che sfociarono nel governo gialloverde, il Conte uno, e poi con le elezioni Europee del 2019, il cambio definitivo di nome e di passo.

Via ogni riferimento al Nord e la Lega, anche nei gruppi parlamentari, che diventa “Lega Salvini”, mantecata di Partito sardo d’azione a Palazzo Madama, con la presenza nel gruppo di due senatori sardisti: prima Christian Solinas e poi Carlo Doria, eletto alle suppletive nel collegio uninominale di Sassari-Nord Sardegna.

Le Europee, per l’appunto, sono stato il punto più alto di tutto questo, con il 34 per cento dei voti, più di un votante su tre, e l’elezione di 28 eurodeputati, alcuni dei quali poi persi per strada, che portarono il gruppo guidato da Marco Campomenosi, persona moderata e perbene, ad essere il partito più votato dell’intera Unione Europea, nonostante l’alleanza con forza estremiste che siedono insieme ai leghisti nell’Eurogruppo di Identità e democrazia, che moderati non sono.

Insomma, erano i tempi in cui Matteo Salvini sembrava Re Mida, destinato a trasformare in oro tutto ciò che toccava.

Ma poi la ruota è girata e al leader leghista non ne è più riuscita bene una: dalla crisi elettorale “sul sacro cuore di Maria” passata alla storia come “crisi del Papeete” o del Mojito, secondo altre vulgate, alla nascita del governo giallorosso anziché le elezioni su cui puntava Matteo, passando per la disastrosa campagna elettorale in Emilia-Romagna che avrebbe dovuto costituire il punto d’arrivo della storia da statista di Salvini e che invece è naufragata in errori tragici, dal campanello del citofono con parole che suonavano pressappoco così: “Scusi è qui che vive uno che spaccia?”, alla cupezza della piazza di Bibbiano, che è stato il punto più basso di quella campagna elettorale, poi meritatamente vinta dal Democratico Stefano Bonaccini contro la salviniana Lucia Bergonzoni. E in Toscana il bis nella scelta di una candidatura sbagliata come quella di Susanna Ceccardi, se possibile ancor più sbagliata contro un profilo come quello di Eugenio Giani, fortunatamente oscurata dal fatto che – a differenza dell’Emilia-Romagna – l’ordalia si era già consumata e queste erano le “solite” elezioni scontate.

Poi, la storia la sapete, c’è stato il governo Draghi, con l’ingresso della Lega e dei ministri meno salviniani del Carroccio, e il ruolo di king maker per la presidenza della Repubblica, male anche quello per Salvini, ormai criminalizzato su qualsiasi cosa persino al di là dei suoi tanti ed enormi errori.

Insomma, da qualche giorno la Lega ha lanciato una campagna social dove il nome e la faccia del leader sono oscurate, nonostante i post siano sponsorizzati e finanziati correttamente con i fondi dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Che è una rivoluzione copernicana per un partito e per un leader che per anni ha identificato in se stesso il compagno delle giornate dei suoi follower, dalle scelte politiche a quelle gastronomiche, con documentazione di tutti i pasti di Matteo minuto per minuto, grammo per grammo, briciola per briciola, unto per unto.

Ma tutto questo non avviene “contro” Salvini, almeno non è un golpe o nulla di simile.

Semplicemente, è la presa d’atto che, nel momento in cui si identifica completamente un partito con il capo e con il corpo del capo, esattamente come è capitato con Silvio Berlusconi, quando il capo o il corpo del capo declinano, allo stesso modo con cui quelli erano stati gli elementi del successo, diventano elementi dell’insuccesso.

E la punta dell’iceberg, anche questa volta, come spesso accade nella politica italiana, è a Genova. Dove tutto, da sempre, accade prima.

Mai, nelle elezioni amministrative, la Lega aveva presentato un simbolo diverso dal suo tradizionale e mai aveva rinunciato al fascione blu sotto il simbolo storico di Alberto da Giussano, con la scritta a caratteri cubitali in giallo “Salvini”.

Ma stavolta, alle amministrative di Genova, Salvini l’ha fatto e l’ha anche spiegato su un palco, davanti ad almeno duecento militanti leghisti, a fianco di colui che quel nome ce l’avrà su quel simbolo: il primo cittadino uscente di Genova Marco Bucci.

“La Lega non inserisce mai il nome del sindaco che sostiene – ha spiegato il leader della Lega – ma con tutto il lavoro che avete fatto in questi cinque anni, Salvini passa in secondo piano, perché vengono prima Genova e Marco Bucci.

Cinque anni fa - quando pure Bucci era stato scelto con lungimiranza e senza chiedere se fosse leghista, ma semplicemente se fosse bravo, da Edoardo Rixi, proconsole leghista in Liguria che si è dimostrato davvero lucido anche in questa scelta – la Lega fece la scelta opposta. E, a differenza ad esempio, della civica del sindaco, di Fratelli d’Italia e dei fittiani di Direzione Italia, non mise il nome di Bucci nel suo logo. Andò comunque benissimo, perché era un momento in cui la Lega aveva il vento in poppa e Bucci non era così conosciuto ed amato come oggi. Ma i risultati di chi aveva Bucci nel nome iniziarono a far fare qualche riflessione, elevata a potenza dopo aver visto la forza trainante fortissima del nome di Giovanni Toti alle regionali del settembre del 2020, che portò la lista del presidente ad essere di gran lunga il primo partito della Liguria.

Ecco, oggi la scelta è diversa.

E mai un simbolo ha raccontato meglio, nel bene e nel male, la salute di un partito e del suo leader.