Lega, Salvini si candida a Milano: oggi chiudiamo le liste

Roma, 19 ago. (askanews) - "Sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano. Mi chiedono candidarmi anche in altre Regioni: dalla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, al Lazio ma non posso essere ovunque, sceglierò. Vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. Saranno delle belle liste". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Milano dopo la visita al centro Avis dove ha donato il sangue.Salvini ha ironizzato sulla possibile sfida sotto la Madonnina con Matteo Renzi alla testa delle liste per il Senato di Azione, "Il bello della democrazia - ha detto- è che scelgono gli italiani. Gli faccio i miei auguri. Come faccio i miei migliori auguri a Letta, Di Maio, Boldrini, Speranza. Io sono assolutamente fiducioso nel nostro risultato finale: giro tutta l'Italia e c'è tanta voglia di Lega e di centrodedestra...".Di contro non ci saranno, come preannuciato i Governatori: Fedriga Zaia e Fontana non si sposteranno in Parlamento e restano a guidare Friuli, Veneto e Lombardia."Sono tre persone molto serie. Sono pagati per questo e lo fanno bene con passione. Lo faranno - ha sottolineto- ancora a lungo. E tutti, anche Fontana- ha evidenziato- hanno tutto il mio sostegno".