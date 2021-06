Lega: Salvini da Berlusconi per riforme, no a fusioni a freddo

Milano, 20 giu. (askanews) - Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi ad Arcore e, secondo fonti della Lega, la cena in corso è anche l'occasione per fare il punto sulle riforme. Salvini - spiegano dal Carroccio - parlerà a Berlusconi anche della necessità di togliere l'obbligo di mascherina all'aperto, richiesta che il leader della Lega ha evidenziato pochi giorni fa al Presidente del Consiglio Mario Draghi.I due leader si confronteranno anche sul futuro del centrodestra: per Salvini non si può immaginare una fusione a freddo tra partiti, ma il leader della Lega ribadirà che il primo passo da fare sarà quello della federazione per rendere ancora più efficace l'azione del centrodestra al governo.