Lega, Salvini: accuse su Russia false, è che siamo scomodi

Roma, 11 lug. (askanews) - "Il partito più votato d'Europa non deve avere nulla perché sono razzisti, sovranisti, populisti, prendono i soldi in Russia...zero. Dalla Russia ho sempre portato matrioske, Masha e Orso per mia figlia e chi dice il contrario mente sapendo di mentire". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook, in cui sostiene: "Siamo scomodi, siamo indagati, siamo minacciati: è evidente. Però voglio un governo che corre, che fa che cresce che scommette sul merito, non che torna indietro".