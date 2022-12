Lega, Salvini: è in forma, nessuna scissione con Comitato Nord

Milano, 20 dic. (askanews) - "La Lega è assolutamente in forze e in forma, le polemiche a livello locale non mi sfiorano. Devo portare a casa una manovra da 30 miliardi". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un incontro stampa a Milano ha risposto alla richiesta di un commento sulla decisione di Umberto Bossi di dar vita al gruppo autonomo Comitato Nord in Regione Lombardia. Bossi si è recato oggi dal governatore Fontana al Pirellone per chiedere il riconoscimento del Comitato Nord come lista autonoma nel centrodestra. "Se ne occuperà Fabrizio Cecchetti che è il segretario della Lega Lombarda", ha commentato Salvini.Alla domanda se la Lega rischia una scissione, Salvini ha risposto: "ma quale scissione...la scissione dell'atomo". Infine alla domanda se la mossa di Bossi mette a rischio la sua leadership nella Lega, Salvini ha detto: "sono 4 anni che pronosticate la mia dipartita, così mi allungate la vita".