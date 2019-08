(ANSA) - ROMA, 30 AGO - I presidenti di commissione non si dimetteranno. Assolutamente no". Lo ha ribadito Claudio Durigon della Lega al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. "Sono lì e restano. Del resto, a suo tempo io ho votato per Fico...", conclude l'esponente leghista.