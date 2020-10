La Lega perde i pezzi al Sud, ma non sta bene neanche al Centro

A differenza di quanto succede a Montecitorio, i passaggi di gruppo a Palazzo Madama sono quasi clandestini, senza nemmeno l’onore della lettura dei nomi dei transfughi in aula. Avviene tutto solo sui resoconti e nemmeno su quelli pubblicati in tempo reale sul sito, ma quelli che arrivano – sia cartacei che on line – a qualche ora dalla chiusura della seduta, generalmente a ridosso della notte.

Tecnicamente, si chiama “Allegato B al resoconto stenografico della seduta xy (cioè il numero della seduta) del Senato della Repubblica”, una specie di Zibaldone con tutte le comunicazioni tecniche, dai pareri della Corte Costituzionale alle interrogazioni, dalle petizioni ai voti delle Regioni, dagli interventi integrali dei senatori che sono stati silenziati dalla scadenza del tempo a loro disposizione in aula alle nomine in ruoli dirigenziali di competenza dei ministeri.

Insomma, in mezzo a tutto questo, c’è anche il titolino “Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione” e l’altro giorno ci sono stati, sotterranei e silenziosi, due cambiamenti di gruppo: “Il senatore Fantetti, con lettera in data 12 ottobre 2020, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC e di aderire al Gruppo Misto. La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Fantetti ha aderito, all'interno del Gruppo stesso, alla componente "MAIE".

Una notizia che continua a certificare un certo sfaldamento di Forza Italia – Fantetti era stato eletto nella circoscrizione estera Europa - e l’ulteriore rafforzamento del MAIE, il Movimento Associativo Italiani all’Estero, unica forza politica insieme al MoVimento Cinque Stelle ad aver appoggiato sia il governo gialloverde che quello giallorosso, partito con due soli eletti e che oggi se ne trova tre alla Camera e tre al Senato, oltre a un sottosegretario. Un capolavoro.

Partito Sardo d'Azione

Ma, sempre nelle stesse postille, c’è un’altra notizia: “Il senatore Barbaro ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e di aderire al Gruppo Misto”. E questo è uno storione, perché Claudio Barbaro è il terzo leghista in pochi mesi ad abbandonare i gruppi parlamentari del Carroccio, dove invece fino a pochi mesi fa – lo disse lo stesso Matteo Salvini – c’era la coda in entrata e i leghisti avevano dovuto mettere i controlli alle porte per selezionare gli arrivi.

Barbaro ha una storia di destra: viene dal Movimento sociale di Roma, che della destra-destra è quasi una definizione storica, ed era già stato deputato con il Popolo della libertà, lasciando poi la compagnia al momento della scissione e del “Che fai, mi cacci?”, seguendo Gianfranco Fini in Futuro e libertà, dimostratasi poi fallimentare elettoralmente. Poi, sempre a destra, al seguito di Gianni Alemanno, Barbaro va nel “Movimento per la sovranità”, che fa un’alleanza con la Lega, ed elegge un parlamentare: proprio lo stesso Barbaro nel collegio senatoriale campano.

Ma ora, in disaccordo con la legge sullo sport avallata da Giancarlo Giorgetti (ma più di un anno fa), Barbaro se ne va al Misto, senza sbattere la porta, ma comunque salutando la compagnia. Alla Camera, invece, qualche mese fa se ne è andato Carmelo Lo Monte, deputato votatissimo in Sicilia e neo sindaco del suo paese, Graniti, in provincia di Messina, che è alla quarta legislatura, grande navigatore della politica e dei gruppi parlamentari.

Lo Monte prima di approdare alla Lega era stato nel Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo e poi nel Centro democratico di Bruno Tabacci e poi ancora nel Partito socialista italiano di Riccardo Nencini. Quindi, la svolta salviniana, seguita dall’addio anche alla Lega, per una combinazione di motivi: dallo scivolamento a destra che per lui, ex democristiano, era intollerabile, al reclutamento del personale politico in Sicilia che aveva portato nel Carroccio storici avversari di Lo Monte.

Una storia analoga a quella del terzo addio alla Lega, che è quello di Andrea Caroppo all’Europarlamento dove il gruppo è in ebollizione fra coloro che vogliono guardare al Ppe e coloro che si trovano invece bene in “Identità e democrazia”, il contenitore delle destre europee che comprende un po’ di tutto dal Front National di Marine Le Pen ai tedeschi di AFD che, per usare un eufemismo, non sono propriamente un manifesto del moderatismo europeo.

Posizionamento, fra l’altro, che è stato al centro delle vicissitudini internazionali del Partito sardo d’azione delle ultime settimane, emarginato dai suoi storici alleati indipendentisti. Ai vertici del gruppo fra l’altro ci sono due esponenti preparatissimi e umanamente moderati e gradevoli, come Marco Zanni, bocconiano ex pentastellato che è il capogruppo di tutti gli eurodeputati di destra, e Marco Campomenosi, che viene da anni ed anni di lavoro come tecnico parlamentare a Strasburgo e Bruxelles, conosce tutti i meandri dell’Europarlamento ed è il capodelegazione dei leghisti, che fino alla scorsa settimana erano il gruppo di un singolo partito più numeroso in Europa.

Il problema di Identità e democrazia – rispetto ad esempio al PPE evocato da Giancarlo Giorgetti – è l’irrilevanza politica, con il Covid che ha reso totalmente residuali i richiami antieuropei e sovranisti e le predicazioni teoriche di Alberto Bagnai, più efficaci per i talk show serali che per contare in Europa, mettendo in ginocchio molte delle forze che si richiamavano a questi principi, tanto che la stessa Giorgia Meloni ha optato per una linea più soft, a cui si è immediatamente adeguato il suo capodelegazione Carlo Fidanza, in passato semiultrà sovranista pure lui.

Anche nel caso di Caroppo la storia ricorda molto quella degli altri: una dura opposizione dell’europarlamentare salentino alla candidatura alle regionali pugliesi di Trifone Altieri, ex braccio destro di Raffaele Fitto, poi passato alla Lega. Poi, proprio la candidatura di Fitto voluta da Giorgia Meloni ha “sconfitto” quella di Altieri voluta da Salvini. E nelle urne hanno perso pesantemente tutti e due: Fitto sconfitto da Michele Emiliano con un distacco più alto di ogni previsione e la Lega che ha ottenuto un pessimo risultato di partito. Anche in questo caso, il percorso politico di Caroppo ha toccato aree non leghiste o, addirittura anti-leghiste, tanto che fu consigliere regionale del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, storico avversario di Salvini, per cui era il nemico pubblico numero uno.

E oggi l’eurodeputato ex leghista – che alcuni danno in avvicinamento a Giorgia Meloni – siede nel gruppo dei “Non iscritti” a Strasburgo e a Bruxelles. E qui si chiude il cerchio. Tre ex leghisti. Tre che lasciano la Lega e vanno nei gruppi misti. Tre eletti al Sud. Tre con alle spalle esperienze istituzionali in partiti che, a volte, sono stati anche fieri avversari del Carroccio. La “Lega nazionale” di Salvini – seppur rinforzata da arrivi da Forza Italia e dai Cinque Stelle – ha un problema. Tutto fa pensare che Lo Monte, Caroppo e Barbaro non siano gli ultimi della serie.