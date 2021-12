Lega e Forza Italia: Draghi resti Premier.E Berlusconi non molla

Milano, 22 dic. (askanews) - La parola d'ordine è "continuità" dell'azione di governo. E nasconde qualche pensiero più malizioso: "Il premier è sicuro di avere i voti per salire al Colle?". La disponibilità manifestata da Mario Draghi per il Quirinale trova freddo il centrodestra di governo, tanto più che per ora Silvio Berlusconi non intende minimamente abbandonare la partita: "E' a palazzo Chigi per una mia intuizione, ci resti fino al 2023", dice l'ex Cavaliere parlando con gli eurodeputati azzurri. E Matteo Salvini gli fa eco: "Senza Draghi al governo non v'è certezza rispetto al futuro. Solo lui ha l'autorevolezza per guidare questa maggioranza".Ma ovviamente la partita è ancora lunga, e queste sono le schermaglie iniziali. Che prevedono appunto anche la minaccia di abbandonare la maggioranza un minuto dopo l'eventuale elezioni di Draghi al Quirinale: "Per la Lega non c'è un automatismo, ma è evidente che siamo al governo con Pd e M5s facendo un grosso sacrificio, per continuare in questo schema servono garanzie che al momento non vediamo", dice un parlamentare di lungo corso del Carroccio. Un ragionamento che trova sponda in Forza Italia: "Se Draghi lasciasse palazzo Chigi, come potremo restare al governo?", dicono gli azzurri.Ci vorrà tempo dunque prima che la trattativa entri nel vivo. Ma dalla Lega già provano a ipotizzare i cardini dell'accordo "complessivo" che si dovrà provare a raggiungere. Partendo ovviamente dall'esecutivo che dovrà sostituire quello attuale e magari arrivando ad una nuova legge elettorale: "I Cinque Stelle sono spaccati, Conte non ha la leadership, quindi servirà un accordo tra Pd, Fi e Lega. E si dovrà trovare un nome autorevole per il governo". Ma soprattutto "Salvini dovrà scegliere tra la tentazione di tornare all'opposizione e la linea della serietà", dice un leghista vicino a Giancarlo Giorgetti. Quanto a Berlusconi, la via d'uscita per gli alleati è semplice: "Se avrà i suoi voti alle prime votazioni, potrà poi con quelli rivendicare una 'riabilitazione' che lo porti al seggio da senatore a vita", dice un leghista.Insomma un accordo ampio, che per qualcuno potrebbe prefigurare cosa accadrà tra un anno e mezzo, quando - in caso di successo dell'operazione - si tornerà a votare. A maggior ragione se si dovesse arrivare ad un accordo sul proporzionale: "Può convenire anche a Meloni... Oltre ad essere consapevole della difficoltà di arrivare a palazzo Chigi - ragiona un parlamentare leghista - coi collegi andrebbe alla ripartizione nella coalizione col dato uscente e dovrebber fare una battaglia sulla base di ipotetici sondaggi...".