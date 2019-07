Lega, Di Maio riunisce i fedelissimi: colpiti alle spalle

Roma, 18 lug. (askanews) - Luigi Di Maio ha riunito i capigruppo M5s e i suoi fedelissimi a Palazzo Chigi. Tra i presenti, Stefano Buffagni e Riccardo Fraccaro. "Siamo stati colpiti alle spalle, le offese e le falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5s non hanno precedenti. Anche contro di me. Un mare di fake news solo per screditarci, quel che è accaduto è gravissimo", avrebbe detto il vicepremier durante la riunione."Il governo per noi va avanti perché siamo responsabili e leali, ma da quello che vedo la Lega vuole tornare con Berlusconi e se è così lo dica chiaramente, lo dica agli italiani. Dica la verità a chi gli ha dato il voto", avrebbe aggiunto il leader pentastellato.