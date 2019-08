Lega da Conte:nostri presidenti di commissione non si dimettono

Roma, 30 ago. (askanews) - I presidenti delle commissioni parlamentari della Lega eletti a inizio legislatura dalla maggioranza M5s-Lega non si dimetteranno con la nascita del nuovo Governo targato M5s-Pd. Lo ha riferito il sottosegretario uscente Claudio Durigon, al termine della consultazione a Montecitorio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cui ha rappresentato il Carroccio insieme alla sottosegretaria uscente Lucia Borgonzoni."I presidenti di commissione - ha sottolineato Durigon- sono quelli delle Camere Fico e Casellati: non devono dimettersi e restano al loro posto. Io ad esempio ho votato Fico e ora non chiedo mica che si dimetta"