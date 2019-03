[Il caso] Famiglia, castrazione chimica, revenge porn, genitore 1 e genitore 2: le armi di distrazione di massa di Salvini e Di Maio per non parlare di “crescita 0”

Il problema sono le “armi di distrazione di massa”. L’immigrazione è una pallottola spuntata perché Salvini più che chiudere i porti e aver svuotato la missione Sophia, la sorveglianza europea nel mar Mediterraneo, non può fare. La “difesa sempre legittima”, diventata legge ieri mattina, è un tema non più utile alla propaganda anche se ci vorrà poco per capire che si tratta di un guscio mezzo vuoto (chi si difende sparando finirà comunque indagato). Quota 100 e Reddito di cittadinanza daranno a breve i primi risultati. E potrebbero non essere quelli annunciati. Quota 100, ad esempio: per 300 mila che lasceranno il lavoro, saranno assunti tra i 130 e i 140 mila, assai meno del previsto. Anche il reddito è richiesto meno del previsto. Di che si parlerà allora nei prossimi due mesi?

La castrazione chimica

Ieri mattina è spuntata fuori all’improvviso e a bruciapelo la “castrazione chimica” come unica alternativa al carcere per chi compie reati sessuali. Da oggi saranno tre giorni dedicati all’esaltazione della “famiglia tradizionale” dove, più o meno, la donna è “madre e angelo del focolare” con tutto quello che ne consegue in tema di unioni civili, fecondazione assistita, diritti per gli omosessuali e per le donne. Uno su tutto il diritto di abortire, opzione sempre più a rischio in un paese dove 7 medici su 10 sono obiettori e abortire sta diventando un diritto negato.

Altri due mesi di campagna elettorale. Ma su cosa?

Il problema è proprio questo: come Lega e 5 Stelle occuperanno i prossimi due mesi di campagna elettorale per le Europee e le amministrative visto che i loro cavalli di battaglia, ormai legge dello stato, non sono più spendibili nella propaganda quotidiana. Due forze responsabili e che dicono di voler “governare altri 4 anni” affronterebbero con serietà l’incubo della “crescita Zero” ormai pronosticata da vari istituti e centri di ricerca, dall’Ocse all’ufficio studi di Confindustria passando per Bruxelles e la Banca Mondiale (+0,6), tutti comunque molto lontani da quel + 1% messo in legge di bilancio.

Parlerebbero, due forze responsabili, di misure reali, di cosa scrivere nel Def (l’incertezza è tale che lo hanno rinviato a fine aprile), di come scalare la montagna di 23 miliardi di clausole Iva. Ma i dossier economici sono troppo delicati e rischiosi per diventare il tema dei prossimi due mesi. In cui, tra l’altro, il paradosso sarà massimo perché Lega e 5 Stelle saranno nemici-amici e si faranno la guerra in nome delle preferenze che dovranno raccogliere il 26 maggio.

L’intervento di Conte

Due mesi, quindi, complicati assai. E in queste condizioni non c’è alibi migliore che parlare d’altro. Di castrazione chimica, ad esempio. Ieri l’aula della Camera aveva in agenda l’approvazione del “Codice rosso”, un pacchetto di norme (14 articoli) che intervengono sul codice e sulla procedura penale in favore delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere. Pene più gravi, nuovi delitti aggravanti (“deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti del viso”), obbligo per la polizia giudiziaria di denunciare o segnalare subito al magistrato le denunce per molestia e stalking. Un pacchetto di norme di buon senso a doppia firma Lega e 5 Stelle. Ma il “buon senso” non è moneta da campagna elettorale. Ecco che la Lega a metà mattinata ha tirato fuori un emendamento che introduce la castrazione chimica per chi è condannato per reati sessuali. Mossa inaspettata e inattesa. I 5 Stelle sono rimasti spiazzati e balbettanti. L’ennesimo colpo basso dell’alleato che intanto festeggiava al Senato con tanto di selfie in aula l’ok definitivo alla legittima difesa. E’ dovuto intervenire il premier Conte che ha telefonato a Salvini per spiegargli che non si poteva fare, che la castrazione non è mai stata in agenda e non si può buttare sul tavolo una norma del genere senza averne discusso. L’ennesima zampata del Capitano. Che però deve stare attento su questi temi.

La zampata delle deputate delle opposizioni

Le opposizioni infatti stavano sfilando la scena al governo giallo-vede e al loro Codice Rosso nel momento in cui Laura Boldrini (Leu) ha chiesto e poi ottenuto con l’appoggio del Pd di trasformare in emendamento il suo ddl sul “revenge porn” il nuovo reato che punisce chi diffonde sul web video privati e intimi. Per ricatto o per bullismo. E di votarlo con scrutinio segreto. Contraria la Lega, ancora una volta spiazzati e portati a spasso i 5 Stelle, l’emendamento “revenge porn” è stato respinto con appena 14 voti di differenza, la maggioranza più bassa mai registrata alla Camera. I 5 Stelle ancora una volta hanno balbettato. Nel frattempo le deputate di Forza Italia, guidate da Stefania Prestigiacomo, e poi quelle del Pd hanno puntato sul banco del governo cercando di conquistarlo. Aula sospesa, seduta rinviata. “Avete perso un’occasione, questa è una norma giusta e necessaria” è stata l’accusa ai 5 Stelle. Figuraccia.

La pezza di Di Maio

Di Maio, che era a Washington, ha pensato bene di raddrizzare subito la situazione. E ha rilanciato: “Inutile aspettare il nostro disegno di legge al Senato. Martedì voteremo l’emendamento Boldrini sul revenge porn che è sovrapponibile al nostro”. Se voleva graffiare Salvini, l’ha fatto perfettamente aprendo un “secondo forno”. Comunque, graffio più o meno, sono tutti alibi per non parlare d’altro.

Gli ultrà di destra a Verona

L’alibi più grosso è quello di Verona dove a partire da oggi l’ultradestra cattolica si conta e lo farà fino a domenica con il benestare di ben tre ministri leghisti - il vicepremier Salvini, il ministro della Famiglia Fontana e quello all’Istruzione Bussetti - e della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il raduno organizzato dal World Families Congress e dove c’è anche lo zampino del sovranista americano Steve Bannon, è stato bollato da Di Maio che ha parlato di “rischio di ritorno al Medioevo e di sessismo inaccettabile”. Ed ecco qua servito un altro argomento di scontro tra le due forze di governo. Tutto pur di non parlare dell’unica cosa che conta: le magre performance economiche del paese. Tra i promotori anche quel Massimo Gandolfini di “Scienza & Vita” che nel 2016 riempì il Circo Massimo nel 2016 quando il governo Renzi approvò la unioni civili. Tra i relatori dei vari panel ci sono esponenti dell’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (Iof), dalla Pro Vita Onlus, di Generazione Famiglia, CitizenGo, della National Organization for Marriage e del Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Oltre 70 nomi, molti big della politica nazionale e internazionale: oltre Salvini, che pochi giorni fa ha ripetuto di essere “contrario all'utero in affitto e ai bambini in vendita”, c’è il presidente moldavo Igor Dodon, la ministra ungherese Katalin Novak e Brian Brown, il presidente dell'organizzazione internazionale per la Famiglia. Dimitrij Smirnov, esponente della Chiesa ortodossa, è uno che ha definito “assassine e cannibale” le donne che scelgono l’aborto. E non poteva mancare il senatore della Lega Massimo Pillon il cui disegno di legge (incardinato al Senato a partire dal 2 aprile) prevede di modificare la norma sugli affidi dei minori nei divorzi, con ricadute che penalizzano le mamme. E di introdurre in Italia il “covenant marriage americano, una forma di matrimonio indissolubile”. Sull’onda delle polemiche, ci sono state anche defezioni importanti, ad esempi il demografo Giancarlo Blangiardo, appena nominato in quota Lega alla guida dell’Istat.

I contro vertici

Sabato altre associazioni e movimenti saranno in marcia a Verona in nome e in difesa dei diritti civili di uomini, donne e omosessauli. Un contro convegno, una contro marcia, sotto il coordinamento di Nonunadimeno, e il contro- evento a cura dei Radicali Italiani, da sempre in prima fila per i diritti. Insomma, un’agenda intensa fino a domenica. Così Salvini e Di Maio possono essere quasi certi che nessuno chiederà loro del Def. O del Decreto Crescita, la manovra bis che dovrebbe far ripartire l’economia, slittato alla prossima settimana perchè i due vicepremier non trovano l’accordo. Eppure dicono di andare avanti quattro anni.