Nessuna regione italiana può accusare un’altra se ha avuto un aumento di casi di Covid. Se lo Stato non è stato capace di dare direttive univoche (e non aggirabili) di chi è la colpa? Gli italiani hanno già intuito come stanno le cose: le regioni con più casi di coronavirus stanno tentando di scaricare sulle sorelle più deboli responsabilità politiche evidenti. Il caso Sardegna è eclatante, l’Isola che sino alle ferie estive era stata considerata free ha prima subito un diktat da parte del governo centrale poi è stata considerata l’untrice per eccellenza dell’Italia. Niente di più falso, sono i sardi che stanno subendo: chi ha controllato i turisti che stavano per lasciare la penisola? Può bastare un'autocertificazione per evitare il contagio?

Solo qualche dato, poi sarà utile soffermarsi sulle azioni e le reazioni politiche delle varie fazioni. Il numero odierno dei casi è molto alto in Lombardia (2.356), in Liguria (570), in Toscana (514), in Emilia-Romagna (504), in Piemonte (465), in Veneto (422), nelle Marche (268), nel Lazio (186), in Calabria (140), in Umbria (101) o in Basilicata (91). La Sardegna è menzionata più o meno a piè di lista. Può essere interessante anche leggere la tabella qui linkata sui contagi regione per regione, perché forse si può aiutare a capire qualcosa di più su quello che sta accadendo nel Paese.

L’Isola, comunque, non abbassa la guardia. A partire da domani verranno sospese temporaneamente le visite dei parenti dei pazienti ricoverati nei tre presidi dell'azienda Brotzu di Cagliari: San Michele, Microcitemico e Businco. "Sino a diversa disposizione di questa direzione generale - ha spiegato il commissario straordinario del Brotzu Paolo Cannas - l'accesso è temporaneamente sospeso, per il tempo strettamente necessario alla comprensione dell'evoluzione della curva epidemiologica. Sarà oggetto di valutazione da parte dei direttori di stabilimento ospedaliero la concessione di deroghe rispetto a casi specifici ove è imprescindibile la presenza di un visitatore.

Il divieto di ingresso è esteso anche agli informatori scientifici. Dal sud al nord dell'Isola, dove si sono registrati i maggiori focolai legati alla movida di Ferragosto. L'Ats ha infatti già congelato di nuovo attività e prestazioni (se non urgenti) negli ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena, oltre ad aver sospeso le visite. Saranno garantite le prestazioni per i pazienti oncologici e tutti i servizi essenziali, sul resto si ritorna, seppure provvisoriamente, alle misure più severe che hanno bloccato per mesi l'attività sanitaria.

La politica dello scaricabarile è in corso. Il presidente della Regione Lazio Zingaretti accusa il collega sardo, che rispedisce al mittente le accuse. "Nessuna negligenza da parte della Regione Sardegna", ha risposto Solinas al dossier che la Giunta laziale di Zingaretti ha presentato al ministro Speranza per denunciare la mancata collaborazione dell'Isola dopo l'impennata di contagi da Covid nel periodo di Ferragosto. "Se guardiamo i numeri sappiamo che fino a luglio la Sardegna aveva 0,3 di siero prevalenza, un dato certificato dallo stesso ministero della Salute. Ciò significa che nell'Isola il virus non c'era e che qualcuno l'ha portato. E questo perché il governo non ha consentito a questa Regione di avere il certificato di negatività". Quanto alle dichiarazioni dell'assessore alla Sanità del Lazio D'Amato circa la mancata consegna della lista con i nomi delle persone che hanno frequentato locali e discoteche, soprattutto in Costa Smeralda e Gallura, Solinas prende tempo: "Sto acquisendo - chiarisce - elementi puntuali".

Cosa c’è scritto in quel dossier? La giunta laziale ha presentato al ministro Speranza una denuncia di mancata collaborazione della Sardegna dopo l'impennata di contagi da Covid nel periodo di Ferragosto, con decine di turisti passati dall'Isola e rientrati a casa positivi. Ma sono settimane che la Sardegna è al centro di polemiche. ''Un'aggressione senza precedenti", ha sostenuto il governatore Solinas, che ha già attivato l'ufficio legale della Regione per valutare una causa per danni di immagine. Un polverone che però non mette d'accordo tutte le forze politiche su come rispondere a questi attacchi. Sfuma così la possibilità, al momento, di arrivare oggi ad un ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizione nella seduta del Consiglio regionale convocata ad hoc.

"Il documento che ci è stato presentato dalla maggioranza è assolutamente inaccettabile - spiega il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau - non c'è un minimo di autocritica sulle azioni messe in campo dalla Regione, si scarica tutta la responsabilità sul governo nazionale che non ha fatto altro che impedire una norma incostituzionale, cioè quella che prevedeva un passaporto sanitario che consentisse l'accesso nell'Isola, ma che non ha mai vietato di fare i controlli in ingresso così come stanno facendo le altre Regioni". Ora, prosegue, "non si capisce perché ancora oggi in Sardegna ci rifiutiamo di farli in aperta contrapposizione con il Lazio che invece li sta facendo in entrata e in uscita". Tuttavia, "è vero - ammette Ganau - che il virus è stato importato dai turisti, come è vero che c'è stata una campagna di stampa che ha indicato la Sardegna come untore a livello nazionale".

Il centrodestra fa quadrato. "Faremo il possibile per difendere questa terra - dice il capogruppo del Psd'Az Franco Mula - è inaccettabile che ci accusino di essere gli untori quando abbiamo accolto tutti, il virus ce l'hanno portato". L'ordine del giorno della maggioranza riguarda la "campagna denigratoria e diffamatoria diffusa mediaticamente contro la Regione per sostanziarne l'immagine distorta di epicentro della nuova diffusione virale del Covid-19", e impegna la Giunta ad adottare ogni atto affinché l'Isola sia tutelata anche per i danni subiti all'immagine di Regione ospitale e preparata in modo adeguato e sicuro l'emergenza epidemiologica e affinché si stabilisca un clima di serenità basato su una comunicazione veritiera, tempestiva ed efficace". Le chiacchere sono a zero: occorrono decisioni serie da parte di tutti.